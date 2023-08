Kétamine : qu’est-ce qu’un «k-hole» (et quand s’inquiéter)

Partager







Populaire en milieu festif, la kétamine peut provoquer des vertiges qui mènent parfois à une perte de contact avec la réalité, un état connu sous le nom de «K-hole». Comment expliquer ces symptômes, mais surtout, quand faut-il s’inquiéter?

Sur le marché noir, la kétamine est surtout vendue sous forme de poudre blanche semblable à de la cocaïne. La plupart du temps, elle est inhalée, même si elle peut aussi être prise par voie orale ou fumée.

De nombreux fêtards en consomment illégalement pour son effet euphorisant qui se fait ressentir presque instantanément et qui peut durer de quelques minutes à quelques heures.

Le Groupe de recherche et d’intervention psychosociale (GRIP), un organisme offrant un service d’analyse de substance dans de nombreux festivals québécois, souligne qu’il s’agit de la troisième drogue la plus analysée par ses équipes, derrière la MDMA et la cocaïne.

La consommation du psychédélique peut toutefois provoquer plusieurs symptômes incommodants : des hallucinations, une incapacité de parler, des étourdissements, des vertiges et de la confusion. Ces effets sont fréquents et certains peuvent être ressentis à petite dose.

Mais ce qui fait la renommée de la kétamine, c’est le phénomène appelé «k-hole».

C’est quoi, un «k-hole»?

On parle de «k-hole» quand une dose élevée ou une accumulation de petites doses de kétamine entraînent un état de dissociation intense. Santé Canada le décrit comme «l’impression que l’esprit est séparé du corps».

Dans une entrevue accordée à Vice, Sam Zand, un psychiatre américain spécialisé dans la thérapie à l’aide de psychédéliques, a défini le «k-hole» comme «un état intermédiaire entre l'ivresse et le coma».

Il faut rappeler que la kétamine n’a pas été conçue à des fins récréatives. À l’origine, c’est un puissant anesthésique à action rapide utilisé lors d’opérations en médecine traditionnelle, mais aussi dans le milieu vétérinaire. C’est pourquoi vous en avez peut-être déjà entendu parler comme d’un « tranquillisant pour chevaux », même si elle est plus couramment utilisée pour les chats et les chiens.

Ainsi, la sensation d’anesthésie que procure la kétamine est assez similaire à celle de tomber dans un trou. C’est la raison pour laquelle certaines personnes parlent de « k-hole » pour qualifier l’expérience.

Comment reconnaître une surdose

Malgré l’intensité des symptômes qui y sont associés, le «k-hole» n’est pas nécessairement synonyme de surdose. La plupart du temps, il suffit d’attendre quelques minutes avant que les symptômes s’estompent.

Cependant, la kétamine peut représenter un danger quand elle est mélangée à de l’alcool, à d’autres drogues récréatives, ou à d’autres médicaments.

Voici les principaux symptômes à surveiller. Si vous ou quelqu’un avec qui vous consommez manifeste ceux-ci, n’hésitez pas à appeler les secours.

• Douleur thoracique

• Élévation de la pression artérielle

• Vomissements

• Convulsions

• Paralysie

D’ailleurs, même si les vertiges provoqués par la consommation de kétamine sont fréquents, ils ne devraient pas entraîner de vomissements, rappelait Tom Britton, directeur général des American Addiction Centers, lorsqu’interrogé par Vice. Si jamais votre kétamine vous fait vomir, il est possible que ce soit parce qu’elle a été mélangée à d’autres substances, comme un opioïde.

La seule façon d’éviter cela, c’est de faire tester votre drogue. Si vous n’avez pas accès à un service d’analyse de drogues comme celui offert par le GRIP, la vigilance est de mise.

Les experts conseillent de commencer par une dose qui ne vous permettrait même pas de ressentir les effets que vous recherchez : les symptômes de contaminations peuvent se faire ressentir à très petite dose.

Ne consommez jamais seul et ne sous-estimez pas votre consommation d’alcool.

Ce que dit la loi

La kétamine est contrôlée en vertu de l’Annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Des activités telles que la vente, la possession ou la production de kétamine sont illégales sauf autorisation à des fins médicales, scientifiques ou industrielles.

