La maison d'architecte Les Rochers, la plus belle des Îles-de-la-Madeleine, est à vendre pour 1 450 000$

La sublime maison d'architecte Les Rochers, située aux Îles-de-la-Madeleine, a fait son apparition sur le marché immobilier. À qui la chance?

Ce chef-d'oeuvre est le fruit du travail de La Shed Architecture. La maison a d'ailleurs récolté plusieurs honneurs, dont ceux du Grand Prix et du Prix Platine en architecture résidentielle des Grands prix du design et la médaille du Gouverneur général en architecture en 2022.

René Lemay et Hans Laurendeau

Les futurs propriétaires auront le privilège de se trouver sur l'île du Havre-Aubert, la plus au sud des Îles-de-la-Madeleine, un site unique et convoité des îles. Au sommet d'une colline se dresse la maison qui est bien connue des habitants du coin. C'est d'ailleurs un endroit clé aux Îles pour observer les couchers de soleil.

René Lemay et Hans Laurendeau

Avec leur silhouette sculpturale et leur façade en bardeaux de cèdre, les maisons se démarquent des autres autour tout en s'inscrivant à merveille dans le paysage des Îles.

René Lemay et Hans Laurendeau

L’architecture intérieure des deux résidences fait un clin d'oeil à l’esthétique des maisons de bord de mer. L'abondance de fenêtres permet de profiter de la vue à 360 degrés.

La maison principale, construite en 2019, offre une qualité de vie exceptionnelle avec une grande cuisine à faire rêver, une fenestration abondante et une finition haut de gamme. Elle dispose de deux chambres et deux salles de bain.

René Lemay et Hans Laurendeau

La maison secondaire, de plus petite taille et plus rustique, profite des mêmes lignes droites épurées que la maison principale. Il s'y cache trois chambres, une salle de bains et une salle d'eau.

René Lemay et Hans Laurendeau

Elle est affichée à 725 000 $ plus les taxes (pour un total de 833 569$). Principalement utilisée pour le tourisme, il est indiqué que la location de la maison génère des revenus importants grâce à son permis d'exploitation CITQ, ses installations haut de gamme et le souci du détail apporté à la création du projet.

René Lemay et Hans Laurendeau

René Lemay et Hans Laurendeau

Une fois vendue, l'acheteur pourra d'ailleurs se targuer d'être le propriétaire d'une des plus belles maisons des îles.

Pour en faire l'acquisition, il faudra contacter René Lemay et Gabriel Boudreau Savard. Le prix demandé pour la maison principale est de 1 450 000$.

