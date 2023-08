Les 11 meilleures poutines à Montréal

Partager







Bien que plusieurs restaurants de Montréal inscrivent une poutine au menu, les bons endroits où en déguster se trouvent à des endroits bien spécifiques.

Lorsque vous êtes en quête d’une bonne poutine classique, cherchez les endroits qui la prépare avec du fromage en grains qui fait skouik-skouik, une sauce brune maison et des patates frites préparées sur place.

Libre à vous de vous amuser avec les ingrédients supplémentaires où d’essayer les versions revisitées (on pense ici à la Belle Tonki).

Voici donc où trouver les meilleures poutines à Montréal.

S’il y a bien un plat incontournable à Montréal, c’est bien la poutine de la Banquise. Ouvert de jour comme de nuit, la Banquise épate avec ses nombreuses variétés de poutine allant des garnitures de guacamole aux nombreuses options véganes et végétariennes. Visité par les touristes et les locaux, il faut s’attendre à faire la file à l’avant de la bâtisse lors des journées d’été.

994, rue Rachel Est, Montréal

Juste en face de la Banquise, au coin des rues Rachel et Boyer, Ma Poule Mouillée sert une poutine qui frappe les esprits. La poutine est gigantesque, et est recouverte de poulet portugais,de fromage São Jorge et de chorizo. Le local ne compte que quelques places assises. Vaut mieux prendre sa poutine pour emporter et la déguster dans le parc Lafontaine. Un incontournable (mais ne sous-estimez pas sa taille!)

969, rue Rachel Est, Montréal

Adoptée par les Montréalais, Chez Claudette se taille une place de choix dans la métropole. Sont inscrites au menu plus de 35 poutines! En plus, le restaurant est ouvert jusqu’à tard afin de combler les fringales de fin de soirée.

351, avenue Laurier Est, Montréal

Poutine coup de cœur de l’équipe de Silo 57, la Belle Tonki propose une interprétation de la poutine qui surprend. C’est en mariant les saveurs de la cuisine vietnamienne et cambodgienne que sont créées des poutines qui se dévorent sans effort. Notre coup de coeur: la poutine dac biet avec une sauce brune à la pho, des frites cuites au gras de bœuf, du fromage en grains frais, des boulettes vietnamiennes, un carpaccio de bœuf, des tranches d’oignon mariné, du basilic thaï et un quartier de lime.

1335, rue Beaubien Est, Montréal

Cette « Friterie de Luxe » du boulevard Saint-Laurent roule sa bosse depuis 1996. Cet établissement gagne des fidèles tous les jours grâce à sa poutine préparée selon les règles de l’art.

170, rue Jean-Talon Est, Montréal (Marché Jean-Talon)

4177, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ce casse-croûte de quartier propose une version élevée de la poutine. La signature se cache dans les fameuses frites assaisonnées des fameuses épices Tousignant. Vous voudrez acheter un contenant pour la maison!

6956, rue Drolet, Montréal

Paulo et Suzanne fait le bonheur des fêtards comme il est ouvert 24 h sur 24, 7 jours par semaine. Depuis plus de 30 ans, l’endroit sert parmi les meilleures poutines de Montréal. On y retourne pour le service, les prix abordables et les portions généreuses.

5501, boulevard Gouin Ouest, Montréal

Avec son décor rétro, le Greenspot fait le bonheur des gourmands avec ses burgers, hot-dogs et poutines. Il s’agit d’un arrêt incontournable si vous cherchez une poutine authentique et à bon prix.

3041, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Sur le bord du boulevard Crémazie se trouve un casse-croûte qui rappelle les cantines de bord de route du Québec.

755, boulevard Crémazie Est, Montréal

En plus du délicieux jus d’orange, l’Orange Julep sert une excellente poutine préparée selon la tradition. N’oubliez pas de prendre une photo devant la grosse boule orange avant de quitter.

7700, boulevard Décarie, Montréal

À Pointe-Saint-Charles, on se sent bien dès qu’on entre chez Paul Patates grâce au service chaleureux et aux plats réconfortants. Ce sont des habitués qui fréquentent le commerce et qui se délectent devant l’excellente poutine.

760, rue Charlevoix, Montréal

D’autres bonnes chaînes de poutines à Montréal:

• Frite Alors (Plusieurs adresses)

• Poutineville (Plusieurs adresses)

