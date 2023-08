Une PARFAITE maison de campagne avec un accès à un lac à vendre à Bromont pour 595 000$

Partager







Direction Bromont pour faire la visite d’une maison de campagne qui risque d'en charmer plus d'un!

Dès l’extérieur, on est conquis par le cadre idyllique sur lequel siège la propriété. Nichée dans un paisible cul-de-sac, celle-ci profite d’une végétation luxuriante et jouit d’un calme recherché.

Une fois le seuil traversé, on est happé par l’ambiance chaleureuse qui émane des lieux. Le bois et la pierre qui tapissent les murs du rez-de-chaussée créent un environnement accueillant, tandis que le foyer confère une atmosphère enveloppante au salon.

Pour voir l’ensemble des pièces, visionnez la vidéo ci-haut.

Toujours à l’étage principal, une cuisine moderne et ouverte sur la salle à manger nous invite à nous mettre aux fourneaux. Avec son immense porte-fenêtre coulissante, cet espace s’ouvre directement sur la cour et sa végétation et brouille les cartes entre l’intérieur et l’extérieur.

Justement, le terrain joliment aménagé avec son adorable jardin et sa vaste terrasse arrière est l'endroit idéal pour accueillir les meilleurs «garden-party» de la région.

La propriété compte trois chambres, une salle de bain complète et une salle d’eau. Elle se trouve sur le Domaine Castel de Bromont, véritable havre de paix qui jouit d’un grand boisé mature et d’un lac propice à la baignade et au patinage, et possède son propre accès à l’eau.

Le coût demandé pour mettre la main sur cette perle rare est de 595 000$. Vous pouvez contacter Nadia St-Laurent et Sandra Williams du groupe Engel & Völkers pour plus d’informations.

