8 choses à découvrir pour faire la belle vie à Cannes (même si on n’est pas une star)

Qu’est-ce qu’on fait à Cannes quand on n’est pas une vedette de cinéma et qu’on n’a pas les moyens de débarquer dans les grands palaces de La Croisette? On boit du rosé sur les terrasses, on profite du soleil les pieds dans la Méditerranée et on se laisse envoûter par l’incroyable charme provençal. Suivez le guide!

Voici 8 choses à faire pour profiter de Cannes, sur la Côte d’Azur, dans le sud de la France:

1. Se promener sur La Croisette.

La Croisette, c’est ce boulevard mythique de 3 km longeant la Méditerranée dont on entend abondamment parler lors du Festival de Cannes. D’un côté: les incroyables hôtels et palaces où débarquent les personnalités; de l’autre: les plages de sable où s’alignent les transats et les parasols des clubs-restaurants. Sur la promenade elle-même: des joueurs d'échecs sous les palmiers, des passants en pause cigarette, des promeneurs avec leurs chiens, des touristes, des Cannois, du soleil et un ciel bleu environ 300 jours par année!

2. Passer la journée à la plage.

À Cannes, vous découvrirez 7 km de plages de sable doux. Comme ailleurs sur la Côte d’Azur, les rivages de la Méditerranée alternent entre les plages publiques et les plages privées gérées par des hôtels. Sur ces dernières, il est possible de réserver une chaise et un parasol, et de commander du rosé toute la journée! Mais il y a aussi des plages publiques et gratuites. Cannes en compte 13, dont deux le long du boulevard de La Croisette: la plage du Palais des Festivals et Bijou Plage. Enfilez vos lunettes et imprégnez-vous de l'ambiance.

3. Boire un café sur une terrasse du Suquet.

Le Suquet, c’est le Vieux-Cannes. Vous aimerez sûrement vous perdre dans ses petites rues médiévales en vous étonnant que Cannes ait déjà été un simple village de pêcheurs! Vous y croiserez des restos, des boutiques, des marchés, des maisons colorées et des terrasses où il faut bon prendre une pause en buvant un café. Si vous voulez, arrêtez-vous au Suquet des artistes, une galerie et résidence d’artistes installée dans une ancienne morgue. Ne manquez pas de grimper en haut de la colline du quartier pour profiter de la vue, ni d'aller vous promener à ses pieds entre les beaux voiliers du vieux port.

4. Visiter la cellule du Masque de Fer sur l’île Sainte-Marguerite, dans les îles de Lérins.

Si vous avez lu Les Trois Mousquetaires, vous connaissez l’histoire mystérieuse de l’«Homme au masque de fer». Ce - réel - prisonnier de l’époque de Louis XIV, qui portait un masque et dont on ne connaît toujours pas l’identité, a été emprisonné pendant 11 ans sur l'île Sainte-Marguerite. On peut aujourd’hui visiter la cellule qu’il a occupée à même le Musée du masque de fer et du fort royal. Baignée d’eau turquoise, l’île est à quelques minutes de bateau de Cannes.

5. Aller luncher et marcher dans les vignes sur l’île Saint-Honorat.

Voisine de Sainte-Marguerite, l’île Saint-Honorat et son Abbaye de Lérins sont à découvrir elles aussi. L’île est habitée par des moines cisterciens depuis le Moyen Âge et ils y cultivent toujours la vigne à la main. Il est possible de se procurer leurs vins et liqueurs sur place, mais on y va surtout pour se promener sur les sentiers ombragés, se baigner dans des petites criques turquoise et prendre une pause des paillettes de Cannes. Coup de cœur pour le restaurant La Tonnelle, près du quai, qui propose une carte tout en fraîcheur à l’ombre des oliviers.

6. Souper et faire la fête chez La Môme Plage.

Les endroits où se délecter et faire la fête ne manquent certainement pas à Cannes. Pour une soirée de star, réservez une table sous les parasols de La Môme Plage, sur le boulevard de La Croisette. Vous vous régalerez et profiterez d’un service impeccable au bord de la mer. Commencez avec un spritz ou un rosé et essayez les petits plats à partager comme la pinsa à la truffe ou un plateau de sushis. À partir du coucher du soleil, laissez-vous gagner par l’ambiance festive... mais gardez un œil sur vos dépenses, car ce n’est (évidemment) pas donné de s’offrir une soirée sur La Croisette!

7. Flâner entre les étals du marché provençal Forville.

Avec leur abondance de fruits, de légumes et de délices locaux, les marchés de Provence mettent vraiment l’eau à la bouche. Celui de Cannes ne fait pas exception. Profitez de votre visite pour passer au comptoir Soccannes et commander une socca pour une poignée d'euros. Il s’agit d’une fine galette à la farine de pois chiche, cuite sur feu de bois, salée et poivrée. C’est une spécialité de la Côte d’Azur (de Nice, plus exactement), et c'est simple, pas cher et savoureux!

(Il y a d'autres beaux marchés à Cannes; par ici pour les infos.)

8. Faire un détour par Mougins, près de Cannes.

Si vous visitez la côte en voiture, pensez à faire un crochet par Mougins dans la «campagne» de Cannes. Outre sa douce atmosphère et ses restos, c’est son Musée de l’art classique qui nous a charmés. Privé, le MACM présente de riches collections de pièces antiques égyptiennes, grecques et romaines, d’œuvres néoclassiques et de créations récentes de grands noms comme Chagall, Cocteau, Picasso ou Braques. Elles sont exposées par thème et non par époque. Vous verrez donc un Warhol à côté d’une Vénus antique, un Matisse collé sur un buste romain, etc. Captivant, que l'on s'y connaisse en art ou pas.

Quelques infos pratiques

Voir quel festival est en cours

Il y a des festivals pratiquement tout le temps à Cannes! Par exemple, le festival de musique électro Les Plages Électroniques débarque les 4, 5 et 6 août dans l'enceinte du Palais des festivals et des congrès de Cannes. Pour voir ce qui se passe pendant votre visite, consultez cet agenda.

Se rendre à Cannes

Air Transat propose trois vols directs par semaine entre Montréal et Nice jusqu’à la fin octobre (les mardis, jeudis et samedis). De là, vous pouvez facilement prendre le train vers Cannes ou vous déplacer en voiture de location.

Se loger à Cannes

À deux pas de la gare, l’hôtel OKKO, de la chaîne française du même nom, est un 4 étoiles qui permet de tout découvrir à pied. Il offre des chambres petites, mais confortables et des aires communes avec boissons et grignotines gratuites en tout temps. Les petits-déjeuners sont délicieux et il y a une jolie terrasse sur le toit en prime.

