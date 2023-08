Vinted, Marketplace: vendre ses vêtements en ligne pour faire de l’argent, est-ce que ça vaut le coup?

Partager







BILLET – Vendre les vêtements qu’on ne porte plus en les affichant sur Internet, est-ce que ça vaut la peine? Avec le prix de tout qui augmente, je me suis demandée si je pouvais rentabiliser les pièces inutilisées dans ma garde-robe. Je vous partage les résultats de mon expérience, concernant le montant d’argent que j’ai réussi à faire, mais aussi le temps que ça m’a pris et la complexité de la démarche.

Étape 1 : tri des vêtements

J’ai commencé par faire un tour de mon inventaire de vêtements. Je savais que plusieurs morceaux dans ma garde-robe ne me faisaient plus ou ne convenaient tout simplement plus à mes besoins.

Parmi les items sélectionnés pour la vente, j’ai inspecté chacun d’entre eux afin de m’assurer de leur état. Pas question de vendre des morceaux trop abimés, troués ou tachés!

J’ai aussi décidé de garder certains morceaux qui ont une valeur sentimentale, avec la promesse de m’en départir lorsque je serais prête. Dans le même esprit, j’ai conservé d’autres items qui ne me font pas tout à fait, mais qui pourraient me faire d’ici l’été prochain. Sinon, je m’en départirai à ce moment. Dans certains cas, j’ai aussi choisi de mettre certains morceaux directement à donner parce que je doutais de la capacité à les vendre, par exemple des t-shirts très basiques.

Geneviève Abran

En tout, j’ai mis une centaine de morceaux en vente sur Internet. (Il faut savoir que j’ai travaillé dans une boutique de vêtements lors de mes études post-secondaires, ce qui veut dire que des vêtements, j’en ai accumulé beaucoup.)

J’ai découpé les périodes de tri en quelques journées pour éviter que ça soit trop épuisant mentalement. À ce moment, je n'étais pas certaine de savoir si ce projet allait être rentable, mais j'étais soulagée de rapetisser ma garde-robe et de conserver seulement ce qui spark joy, comme dirait une certaine pro de l'organisation des vêtements.

Ça m’a pris environ cinq heures pour bien faire le tour de ma garde-robe et trier mes vêtements.

Étape 2 : les photos

Une fois le tri complété, j’ai pris des photos de chaque item.

Geneviève Abran

De belles photos, ça attire davantage l’attention. J’ai donc pris soin de couper certains fils qui pouvaient dépasser, de bien placer les vêtements sur une surface sobre et de photographier les vêtements à un endroit lumineux de mon appartement.

Geneviève Abran

Ça m’a pris environ trois heures pour prendre les photos de tous les vêtements que je désirais vendre.

Étape 3 : choisir une (ou plusieurs!) plateformes

Il existe tout un tas de plateformes pour vendre ses vêtements en ligne. Après un peu de recherche, j’ai décidé d’essayer les plateformes Facebook Marketplace et Vinted.

Marketplace est de loin l’endroit le plus utilisé pour vendre toutes sortes d’items usagés. Et comme beaucoup de personnes utilisent Facebook, je me suis dit que je pourrais rejoindre plus de gens facilement.

J’ai aussi tenté Vinted, qui se spécialise dans la vente de vêtements d’occasion. Sur cette plateforme, une fois que l’acheteur confirme qu’il veut acheter un item, le vendeur reçoit une étiquette d’expédition, qu’il doit imprimer et apposer sur le colis. Il doit ensuite déposer le colis à un centre d’envoi. Pas de rencontre en personne!

Geneviève Abran

Avec ce site web, l’acheteur paie entre 8$ et 10$ pour les frais de livraison, qui se fait avec UPS, Purolator ou Postes Canada. Une fois qu’il reçoit les morceaux et confirme l’achat, l’argent est envoyé directement dans le compte bancaire du vendeur.

Étape 4 : mise en ligne

Une fois les photos prises, le temps était venu de mettre en ligne mes items à vendre. Au début, le processus me semble laborieux, surtout parce que j'ai dû prendre le temps de me familiariser avec les plateformes. Lorsque j’ai mieux compris le fonctionnement, le processus s’est fait beaucoup plus rapidement.

Afin de maximiser la visibilité de mes annonces, j’ai ajouté une brève description en français et en anglais dans le titre. Je crois que ce choix s’est avéré judicieux, puisque la plupart des interactions que j’ai eues avec des potentiels acheteurs ont été en anglais.

Geneviève Abran Une annonce sur Facebook Marketplace.

Lorsque je pensais que la marque pourrait attirer l’attention, je l’ai ajouté dans le titre de l’annonce.

Geneviève Abran Une description dans une annonce sur Vinted.

J’ai aussi eu quelques hésitations sur le prix des items. Comme mon but était de réussir à faire un peu d’argent avec des vêtements que je ne voulais plus, j’ai décidé de mettre les prix assez bas afin de maximiser mes chances de les vendre. Lorsque j’avais plusieurs items du même type (ex : des brassières de sport), j’ai fait des lots avec un prix réduit afin de voir si l’intérêt y serait davantage.

J’ai aussi partagé les liens vers mes profils Vinted et Marketplace au début de ma vente sur plusieurs groupes Facebook de vente de tout genre.

En tout, ça m’a pris sept heures pour mettre en ligne les vêtements que j’avais à vendre.

Étape 6 : la vente

Voilà, tout est en place, il reste maintenant à attendre.

Après avoir passé autant d’heures à mettre des dizaines de morceaux de vêtements en ligne, je m’attends à recevoir des messages et des offres rapidement. J’espère surtout que toutes les heures de travail paieront éventuellement.

Sur Vinted comme sur Marketplace, c’est possible de voir le nombre de vues sur chaque annonce. Durant les premiers jours de ma vente, j’ai surveillé ces chiffres fréquemment et j’ai été un peu étonnée de les voir monter aussi peu vite, dans la plupart des cas.

Des résultats décevants

Un mois après avoir débuté ma vente de vêtements, j’ai réussi à faire 78$ grâce à des ventes en ligne.

Sur Marketplace, j’ai vendu un lot de 5 t-shirts pour homme dont mon copain voulait se départir au prix de 15$, ainsi qu’un manteau coupe-vent North Face pour 18$. C’est la même personne qui a acheté le tout. J’ai rejoint le jeune homme à une station de métro près de chez moi parce que je ne me sentais pas à l’aise d’inviter un inconnu chez moi.

Geneviève Abran

Ce lot de t-shirts a particulièrement attiré l’attention. En 24 heures, j’avais reçu plus de 30 messages de personnes intéressées à acheter ces simples chandails pour homme. Je soupçonne que c’est le très bas prix qui a suscité autant l’intérêt.

Geneviève Abran

Marketplace semble malheureusement être trop saturée d’annonces de toutes sortes pour que chacune d’entre elles soit vue par des potentiels acheteurs. J’ai reçu quelques messages de personnes intéressées à acheter des items, mais je n’ai jamais reçu de réponse après le premier message.

Sur Vinted, je n’ai vendu qu’à une seule personne un lot de trois morceaux de vêtements de sport Gymshark au prix de 50$.

Plusieurs personnes ont ajouté certains de mes items à leurs favoris dans les premiers jours de la mise en ligne sur cette plateforme. Ça m’a motivée, puisque je croyais que ces personnes achèteraient peut-être prochainement un morceau. Finalement, aucune personne qui a mis en favoris un item n'a acheté par la suite ni fait une offre.

En tout, ça m’a pris environ une heure pour gérer les messages, envoyer mon colis par la poste et rejoindre un acheteur au métro.

Plus de chance à vendre dans son réseau?

J’ai décidé de partager les liens vers mes profils Marketplace et Vinted sur mes réseaux sociaux afin d'informer mes proches qui pourraient être intéressées de ma vente de vêtements.

Je suis bien contente de l’avoir fait puisqu’une amie, qui cherchait à renouveler sa garde-robe, a acheté 21 morceaux pour 200$.

Lors de l’achat, elle m’a avoué s’être sentie plus en confiance d’acheter des morceaux usagés provenant de moi parce qu’elle savait que la qualité serait bonne. Le fait de pouvoir essayer les morceaux chez moi l’a aussi incitée à acheter des items dont elle n’était pas certaine du style.

Taux horaire et bilan de mon expérience

J'ai vendu un total de 278$ de vêtements en un mois. J’ai dédié environ 16 heures au projet, ce qui équivaut à un taux horaire de 17,38$. À titre de comparaison, le salaire minimum au Québec est actuellement de 15,25$ de l’heure.

Je ressors satisfaite de cette expérience, même si je croyais sincèrement être capable de vendre une plus grande quantité de vêtements en ligne.

Je poursuivrai ma vente encore quelque temps, afin de voir si je réussis à vendre davantage. Avant que mes vêtements prennent le chemin de la friperie ou d’un organisme, je vais essayer de les vendre en grand lot.

Attention aux fraudes!

Un petit mot pour terminer – le monde de la revente de vêtements n’est pas exempt de fraudeurs.

Au premier jour de ma vente, je reçois un commentaire sur une annonce Vinted qui attire mon attention :

«Nouvelle notification! Votre objet a été payé par un acheteur!

po ur[sic] confirmer la vente, copiez le lien et collez-le dans votre navigateur» Le message est accompagné d’un lien.

Capture d'écran (Geneviève Abran)

Comme le message contient des erreurs et que le lien me semble douteux, je me suis rapidement rendu compte qu’il s’agissait d’une arnaque. J’ai reçu un message similaire à deux reprises, chaque fois peu de temps après avoir publié de nouveaux items sur la plateforme.