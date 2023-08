[PHOTOS] 30 photos qui prouvent que OSHEAGA, c’est le fun pour VRAI

Partager







La fin de semaine la plus attendue de l'été tire déjà à sa fin, et alors qu’on piétine d’impatience d’assister au spectacle de clôture de Kendrick Lamar, on en profite pour vous partager quelques images qui prouvent que Osheaga, c’est vraiment LE festival de l’année.

Voici la magie d’OSHEAGA 2023 en 30 clichés:

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

STORY INSTAGRAM / CLAUDIA BOUVETTE

CRÉDIT PHOTO / NAOMI AUGER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / MARC-ANTOINE NUNEZ

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

CRÉDIT PHOTO / ALASKA RIDER

À l'année prochaine!

