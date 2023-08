[PHOTOS] 7 beaux «frenchs» spottés à Osheaga qui vous feront croire en l’amour

Partager







Chez Silo 57, on adore les démonstrations d’amour en public, et on peut dire qu’on a été gâtées à l’édition 2023 d’Osheaga.

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

• À lire aussi: Osheaga: tous les moments WOW de l’édition 2023 qui donnent la FOMO

• À lire aussi: [PHOTOS] 30 photos qui prouvent que OSHEAGA, c’est le fun pour VRAI

Sans plus attendre, voici les plus beaux «frenchs» de la fin de semaine!

1. Sol + Yahya, ensemble depuis 3 ans

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

2. Yan + Gabrielle, ensemble depuis 2 mois

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

3. Matt + Jana, ensemble depuis 2 ans

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

4. Aidez-nous à les trouver!

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

5. Nico + Marianne, se sont rencontrés au festival

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

6. Aidez-nous à les retrouver!

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

7. Des amoureux anonymes, se connaissent depuis 20 ans, mais se fréquentent depuis peu!

CRÉDIT PHOTO / SILO 57

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s