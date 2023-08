Accusations d'antisémitisme: Jamie Foxx s'excuse pour sa publication Instagram

Partager







Jamie Foxx regrette d'avoir publié un message qui a été considéré comme antisémite par certains internautes sur Instagram.

L'acteur de 55 ans a été fustigé pour avoir apparemment partagé un message qui faisait écho à la conviction que le peuple juif est collectivement responsable de la mort de Jésus-Christ.

Il a depuis supprimé le message et a affirmé qu'il faisait référence à quelqu'un qui l'a «trahi».

«Je tiens à m'excuser auprès de la communauté juive et de tous ceux qui ont été offensés par mon message, a-t-il écrit, samedi, sur Instagram. Je sais maintenant que mon choix de mots a offensé et je suis désolé. Cela n'a jamais été mon intention. Pour clarifier les choses, j'ai été trahi par un faux ami et c'est ce que je voulais dire par ''ils'', rien de plus.»

La vedette américaine a suscité l'indignation après avoir récemment posté un message dans lequel on pouvait lire: «Ils ont tué ce mec qui s'appelle Jésus... qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te faire???! #fakefriends #fakelove.»

Jennifer Aniston a également été entraînée dans la polémique après avoir été accusée d'avoir aimé le message original de Jamie Foxx avant qu'il ne soit supprimé.

La star de Friends a publié une déclaration disant qu'elle ne tolérait aucune croyance antisémite et a affirmé que le «j'aime» ne provenait pas de son compte.

«Cela me donne la nausée, a-t-elle fulminé. Je n'ai pas ''aimé'' ce post intentionnellement ou par accident... Il existe des dizaines de comptes de fans sur les réseaux sociaux sous le nom de Jennifer Aniston. Et plus important encore, je veux être claire avec mes amis et toute personne blessée par ce message apparaissant dans leur fil d'actualité, je ne soutiens AUCUNE forme d'antisémitisme. Et je ne tolère vraiment aucune forme de HAINE. Point final.»

