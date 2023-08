Debbie Lynch-White a un message pour les hommes gais qui insultent les femmes lesbiennes

Partager







L’actrice Debbie Lynch-White en a ras le bol d’être insultée en plein Village gai.

La comédienne de 37 ans que le Québec a découvert grâce à son rôle marquant dans Unité 9 a fait part, ce lundi matin, d’un immense malaise qu’elle ressent lorsqu’elle se balade dans les rues du Village.

Sur Instagram, elle a écrit: «Des hommes gais qui insultent gratuitement des femmes lesbiennes en plein village et en pleine Pride parce qu’elles sont des femmes, ça arrive plus souvent qu’on pense et ça me dégoûte. On peut tu AU MOINS être solidaires entre nous cibole?!?»



On ne sait pas ce qui a été dit à son égard ou ce dont elle a été témoin, mais force est d’admettre qu’elle touche un point quand elle souligne la solidarité dont devrait faire part, en théorie, la communauté LGBTQIA+.



Dans les commentaires, quelques personnalités connues ont réagi, dont les actrices Marie-Chantal Perron et Marina Orsini.

«La misogynie n’est malheureusement pas juste une affaire de gars hétérosexuels!!», a écrit celle qui jouait Mademoiselle C dans les films de cette série.

«Triste...Petit...S’élever...de grâce...s’élever. Tous... La méchanceté n’a pas de sexe ni de genre», a quant à elle commenter l’inoubliable interprète de Suzie Lambert.

