Le prochain Call of Duty sera Modern Warfare 3 [VIDÉO]

Activision a annoncé que le prochain Call of Duty sera Modern Warfare III, et sortira en novembre.

La compagnie a publié un petit «teaser» de 41 secondes sur les réseaux sociaux, qui dévoile des visages familiers de la franchise populaire. L’aperçu confirme également que le jeu sortira le 10 novembre, mais c’est pas mal tout ce que l’on sait pour l’instant.

Teaser Modern Warfare III

Il faut souligner qu’il s’agit bien de Modern Warfare III, et non Call of Duty: Modern Warfare 3, qui est sorti en 2011. Les événements du jeu devraient suivre ceux de Modern Warfare I et II.

Modern Warfare III est développé principalement par Sledgehammer Games.

