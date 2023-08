Quel est le salaire d'un infirmier ou une infirmière auxiliaire au Québec en 2023?

Partager







Les infirmiers et infirmières auxiliaires occupent une place importante auprès des patients. Or, il en manque des centaines dans les établissements de santé publics partout au Québec. On se pose donc la question: ç’a l’air de quoi, travailler comme infirmier ou infirmière auxiliaire?

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d’infirmier ou infirmière auxiliaire au Québec en 2023.

Que font les infirmières et infirmiers auxiliaires?

Les infirmières et infirmiers auxiliaires exécutent plusieurs tâches très concrètes auprès des patients et patientes. Par exemple: le contrôle des signes vitaux, l'administration de médicaments, le changement de pansements, l'aide à l'alimentation ou encore le réconfort. La prise de prélèvements ou l'administration de vaccins peuvent aussi se retrouver dans leurs tâches, peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.

Certaines tâches qui ne sont pas directement en contact avec les patients incluent par exemple la préparation d'instruments chirurgicaux, la planification d'interventions ou encore la rédaction de notes sur les patients et patientes.

Le salaire

Le salaire varie selon le type d’établissement dans lequel le travail est effectué. Il ne s'agit évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit un emploi puisque les avantages sociaux (vacances, assurances, etc.) ainsi que les horaires peuvent avoir une grosse influence sur notre qualité de vie, mais voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

Dans le système de santé public, l’échelle salariale des infirmiers et infirmières auxiliaires est composée de 12 échelons. Chaque échelon est gravi après un an de travail à temps plein, soit 37,5 heures par semaine.

Depuis le mois d’avril 2022, les infirmiers et infirmières auxiliaires touchent un salaire d’entrée de 24,21$ de l'heure, pour un total de 47 210$ par année à temps plein.

Au sixième échelon, donc après 6 ans de service, le salaire est de 28,04$ de l'heure, donc 54 678$ par année.

À partir de 12 ans de service, les infirmiers et infirmières auxiliaires atteignent le haut de l’échelle salariale et touchent 32,32$ de l'heure, soit un salaire annuel de 63 024$.

Selon le gouvernement, le salaire médian des infirmiers et infirmières auxiliaires était de 27$ de l’heure en 2022. Cela équivaut à 52 650$ par année.

À ces taux horaires peut s’ajouter du temps supplémentaire, ainsi que des primes de soir, de nuit et de fin de semaine.

Voici l’échelle salariale en vigueur au public:

Chaque échelon est gravi après un an de travail à temps plein (37,5 heures par semaine).

Échelon 1: 21,21$

Échelon 2: 24,94$

Échelon 3: 25,68$

Échelon 4: 26,44$

Échelon 5: 27,25$

Échelon 6: 28,04$

Échelon 7: 28,90$

Échelon 8: 29,77$

Échelon 9: 30,45$

Échelon 10: 30,87$

Échelon 11: 31,60$

Échelon 12: 32,32$

Le salaire en agence

Au Québec, il est aussi possible d’être infirmier ou infirmière auxiliaire en travaillant au privé, puisque les établissements de santé font appel à des agences de placement afin de combler leurs besoins.

Au plus fort de la pandémie, certaines agences privées chargeaient jusqu’à 70$ de l’heure pour les services d’un infirmier auxiliaire, rappelle la présidente de la CSQ, isabelle Dumaine.

«De ce 70$, on ne sait pas quel montant revient à l’agence de placement et combien revient au travailleur. On peut toutefois dire que les travailleurs au privé ont un meilleur salaire. Après ça ressemble à quoi avec les avantages sociaux? Je ne sais pas. Mais c’est clair que les travailleurs ont plus d’argent dans leurs poches au privé», détaille-t-elle.

Ces chiffres pourraient changer

Le salaire des infirmières et infirmiers auxiliaires pourrait toutefois augmenter dans les prochaines années, puisque la convention collective qui régit leur travail est arrivée à échéance le 31 mars 2023.

Les syndicats estiment que les salaires insuffisants et les conditions de travail difficiles font en sorte que plusieurs quittent le réseau public de la santé pour aller travailler au privé, tandis que les jeunes hésitent à choisir la profession. Ainsi, des négociations sont en cours afin de trouver un terrain d’entente et freiner l’hémorragie.

Les deux parties semblent toutefois loin de s’entendre en ce qui concerne les salaires, puisque le gouvernement propose une hausse salariale de 9% sur 5 ans, alors que les syndicats demandent près de 20% sur trois ans, souligne la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Isabelle Dumaine.

Les études requises

Au Québec, pour exercer la profession d’infirmière auxiliaire, il faut suivre le programme de formation Santé, assistance et soins infirmiers (SASI), d’une durée totale de 1800 heures.

Ce programme de formation est offert gratuitement (il faut toutefois débourser quelques centaines de dollars pour le matériel) dans la plupart des centres de formation professionnelle et mène à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP). Il comprend plusieurs stages.

Faut-il être membre d’un ordre?

Une fois son diplôme obtenu, le candidat ou la candidate doit réussir l’examen de l’Ordre des infirmières et des infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ) afin de pouvoir commencer à travailler.