Red Dead Redemption s’en vient sur Nintendo Switch et PS4

Ça y est, c’est confirmé, Red Dead Redemption est de retour. Le western en monde ouvert débarque sur les consoles Nintendo Switch et PS4 en août.

Après des mois de rumeurs concernant un possible remaster du jeu de 2010, Rockstar a plutôt annoncé un simple portage de Red Dead Redemption pour les consoles Switch et PS4, sans mise à niveau PS5 ou Xbox Series X/S.

Au Canada, le jeu coûtera 64,99$. Il inclut le DLC Undead Nightmare, une extension de hordes de zombies. La grande nouveauté avec ce portage Red Dead Redemption? Il sera offert dans plusieurs autres langues.

En plus de ne pas offrir de mode 4K ou une option multijoueur, Red Dead Redemption ne sortira pas sur PC. Du moins, pas pour le moment.

Il était évident que Rockstar préparait une sortie en lien avec Red Dead Redemption. En octobre, le jeu a été complètement retiré du catalogue PlayStation Plus après plus de six ans sur le service (auparavant PlayStation Now). On pouvait donc y jouer avec un abonnement mensuel. Maintenant, il faudra débourser 64,99$ pour vivre (ou revivre) cette aventure sortie en 2010.

Red Dead Redemption est aussi le prédécesseur de Red Dead Redemption 2, jeu qui a connu un succès monstre en 2018. Il s’agit même d’un des jeux les plus vendus de tous les temps avec près de 60 millions de copies écoulées. Les événements de Red Dead Redemption se déroulent toutefois après ceux de Red Dead Redemption 2, suivant le protagoniste John Marston.

La bande-annonce YouTube, qui dévoile le portage, ne fait certainement pas l’unanimité chez les joueurs. Au moment d’écrire ces lignes, celle-ci compte plus de 16 000 mentions «je n’aime pas» contre 15 000 «j’aime». Les commentaires sont assez clairs: les attentes étaient déjà basses, mais pas si basses que ça.

Red Dead Redemption sort sur Nintendo Switch et PS4 le 17 août 2023.

