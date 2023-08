Un condo entièrement rénové et à quelques minutes seulement du Centre-Ville de Montréal à vendre pour 660 000$

Partager







Si vous souhaitez vous installer à Montréal, mais que vous chérissez le calme des quartiers résidentiels, ce condo risque de vous intéresser. Et si vous êtes à la recherche d’un endroit clé en main où défaire vos boîtes sans tracas, vous pourriez bien crier bingo!

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

Perché au deuxième étage d’un bâtiment du quartier Côte-Saint-Paul, dans le sud-ouest de l’île, l'appartement a profité d’une véritable cure de jeunesse en 2022. On y retrouve maintenant des espaces de vie modernes et épurés, en faisant le parfait canevas pour tous les adeptes de design intérieur qui aiment personnaliser leurs cocons.

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

Grâce à son orientation plein sud, l’aire de vie principale jouit d’une luminosité inégalée tout au long de la journée. Une immense fenêtre faisant presque la totalité du mur du séjour contribue à cet ensoleillement et crée un effet de grandeur fort intéressant.

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

La cuisine tapera dans l'œil de ceux qui aiment passer du temps aux fourneaux avec ses électroménagers flambant neufs et son vaste îlot central.

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

Trois chambres et une salle de bain de bonne dimension concluent la visite. Chacune de ces pièces jouit d’une quantité impressionnante d’espaces de rangement.

Les futurs propriétaires pourront profiter du canal Lachine, de tous les adorables commerces de l’avenue Wellington et de nombreux espaces verts à seulement quelques minutes de marche de leur chez-eux.

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

De plus, la station de métro Jolicoeur, plusieurs lignes d’autobus, une piste cyclable et des places de stationnement facilement accessibles rendront vos déplacements des plus aisés dans l’ensemble de la ville.

Courtoisie Maxime Dechêne et Isabelle Boivin, Sotheby's

Ce condo du Sud-Ouest est présentement en vente pour la somme de 660 000$. Pour plus de détails, vous pouvez contacter Maxime Dechêne et Isabelle Boivin du groupe Sotheby’s.

