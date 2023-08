Un terrain de golf reconverti en forêt-cimetière

Partager







Un ancien terrain de golf des Laurentides laissé à l’abandon a été transformé en cimetière écoforestier qui, à terme, permettra la création d’une forêt de 7000 arbres légalement protégée à perpétuité. Et oubliez les pierres tombales pour retrouver l’être cher: une application de géolocalisation «à la manière du jeu Pokémon Go» indique l’endroit où les cendres des défunts sont enterrées.

«On n’est pas une entreprise de services funéraires», signale d’emblée le cofondateur du cimetière nouveau genre, Ritchie Deraiche. «La forêt est proposée comme disposition finale aux personnes qui vont mourir, comme un choix écologique, qui permettra de léguer une forêt protégée aux générations futures.»

Lui et son partenaire d’affaires, Guillaume Marcoux, ont acquis en 2020 le terrain de Golf New Glasgow, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. Une partie a été convertie en projet de développement immobilier, puis l’autre en une «Forêt de la seconde vie», comme ils l’appellent.

Les parcelles de terre y sont vendues comme les concessions d’un cimetière traditionnel où les pierres tombales sont remplacées par un arbre planté sur une urne biodégradable contenant les cendres du défunt.

Une dizaine d’arbres ont été plantés pendant la période de tests, dont un en mémoire de la grand-mère de M. Deraiche.

Le projet vise à reboiser 232 258 mètres carrés (m2) de terrain. Et une fois complétée, la forêt de 7000 arbres parviendra à séquestrer près de 175 tonnes de CO 2 par année, ce qui équivaut à retirer 38 voitures de la route.

Mais ce n’est qu’un début, soutiennent les cofondateurs, qui ont l’ambition de lancer un mouvement écologique visant à lutter contre l’effondrement de la biodiversité et les changements climatiques.

«On veut recréer ce genre de forêt dans plusieurs autres régions du Québec», affirme M. Marcoux.

L’enterrement, une tradition polluante

La «mort écologique» gagne en popularité un peu partout à travers le monde depuis quelques années, mais demeure une pratique originale au Québec et au Canada. Le pays ne compte que 12 cimetières certifiés verts, selon la Société canadienne de l'enterrement vert, fondée il y a 10 ans.

L’enterrement est une tradition qui peut s'avérer très polluante.

Dans un cimetière standard de 10 acres se trouverait assez de bois de cercueil pour construire 40 maisons, près de 1000 tonnes de métal enfouies dans le sol et 20 000 tonnes de ciment dans les voûtes souterraines, apprend-on dans un reportage de La semaine verte paru en 2014.

D’ici 20 ans, le nombre de décès dépassera celui des naissances au Québec. Selon les tendances démographiques, le cap symbolique des 100 000 décès annuels sera atteint en 2043.

L’industrie funéraire doit se préparer.

Des choix plus naturels sont offerts ailleurs dans la province, mais rien ne se compare à la Forêt de la seconde vie, qui est le tout premier cimetière à être accrédité comme producteur forestier en Amérique du Nord, assurent les cofondateurs.

Une forêt protégée pour toujours

«On utilise le levier de l’écocimetière pour en faire une forêt protégée à perpétuité. Ça change vraiment le rapport à la mort», souligne Guillaume Marcoux, qui préfère utiliser le terme «enracinement» plutôt qu’«enterrement».

«Les gens contribuent à créer une forêt en plantant un arbre qu’ils auront choisi. Ils sont invités à venir en profiter avec leurs proches avant leur décès pour développer un sentiment d’appartenance», poursuit l’entrepreneur. «Les familles pourront ensuite se recueillir dans un environnement naturel.»

Pour 5000$, les clients sélectionnent l’arbre sous lequel ils reposeront dans l’un des cinq écosystèmes de la Forêt de la seconde vie conçus par une équipe scientifique de l’Institut des territoires (IDT), un organisme de conservation et de restauration écologique.

«Ils peuvent choisir de reposer dans les Jardins perpétuels, par exemple, où sont enracinées des espèces très durables qui résistent bien aux changements climatiques comme le ginkgo biloba, un arbre qui a résisté à Hiroshima», illustre l’ingénieur forestier qui a travaillé sur le cimetière, André Goulet.

Et cette forêt construite bénéficie en effet d’un statut permanent de protection «volontaire», donc rendu possible par une entente entre les promoteurs et l’IDT.

Toutes activités industrielles — forestières, minières et énergétiques — y sont à jamais interdites aux propriétaires et à quiconque sous peine de poursuites judiciaires.

«La protection de la forêt est garantie jusqu’au prochain régime politique ou à la prochaine guerre nucléaire», résume, à la blague, André Goulet. «Symboliquement, c’est ce qui se rapproche le plus de l’immortalité.»

À GO, on retrouve l’être cher

Aucune pierre tombale, plaque commémorative ou écriteau ne seront affichés dans le cimetière afin que la forêt demeure vierge.

Pour retrouver l’arbre de l’être cher dans cette forêt de plus de 230 000 m2, la Forêt de la seconde vie mise sur une application mobile de géolocalisation basée sur la réalité augmentée.

Au pied de chaque arbre apparaît un coffre virtuel 3D contenant une banque de souvenirs de la personne défunte : «des photos, des vidéos, un questionnaire biographique ou une recette de brownie», détaille Ritchie Deraiche.

«On sait exactement où nos 7000 arbres seront enracinés à échéance. C’est de cette manière qu’on peut faire apparaître nos coffres virtuels», ajoute-t-il.

Le coffre peut être privé ou public.

«Ça ressemble un peu à Pokémon Go, mais à échelle humaine», précise Guillaume Marcoux. «Les générations futures pourront consulter ces informations pour mieux comprendre qui était la personne décédée et pourquoi elle a décidé d’inhumer ses cendres au pied d’un arbre.»

Ça coûte cher protéger une forêt

Aucune subvention n’a été reçue pour ce projet. Les fonds proviennent des projets immobiliers de Ritchie Deraiche et Guillaume Marcoux, puis des montants payés par le défunt ou la famille.

«Ça coûte cher protéger une forêt à perpétuité», mentionne l’ingénieur forestier André Goulet.

Chaque aire protégée possède ainsi un fonds de dotation constitué — dans ce cas-ci — par les promoteurs et l’Institut des territoires. L’argent est ensuite remis à une fondation indépendante habilitée à gérer ce genre de fonds. C’est Philanthropie Laurentides qui aura la charge de la Forêt de la seconde vie.

«Elle s’engage en retour à verser les intérêts à l’Institut des territoires pour que l’organisme puisse remplir ses responsabilités de conservation, comme payer la visite annuelle d’un biologiste ou les poursuites futures en cas de destruction de l’aire protégée», précise M. Goulet.