Une étudiante partage avec nous ses meilleurs trucs pour économiser à la rentrée scolaire

Après un été passé à dépenser pour des sorties, tout en travaillant à temps plein, les étudiants et étudiantes doivent généralement apporter des ajustements à leur budget lors de la rentrée scolaire. Une étudiante partage avec nous ses astuces pour économiser.

Kimberly Guay travaille à temps plein comme conseillère en emploi dans un organisme communautaire, en plus de faire sa maîtrise en counseling de carrière à l’UQAM à temps partiel. « C’est sûr que je fais quand même attention à mes dépenses, mais j’ai encore beaucoup de choses à apprendre sur les finances », explique-t-elle.

Entre choisir le bon forfait de téléphone cellulaire et la meilleure manière de diviser les dépenses avec son chum, elle nous a parlé honnêtement de la gestion de son budget.

Voici ses trucs pour garder un œil sur ses finances en vue de la rentrée scolaire :

Cherchez les meilleurs prix tout en gardant vos besoins en tête

En déménageant avec son copain en juillet dernier, Kimberly en a profité pour revoir son forfait Internet et de téléphonie mobile afin de faire des économies pour la rentrée. Elle a donc décidé de se tourner vers Fizz, qui offre des services mobiles et Internet abordables et faciles à modifier, tout ça sans contrat.

« J’étais avec une autre compagnie et je voulais payer moins cher, donc j’ai comparé les prix. Quand j’ai regardé Fizz, c’était effectivement vraiment moins cher pour plus que ce que j’avais avant », mentionne Kimberly.

Magasiner un forfait mobile au prix le plus bas en pensant à votre consommation de données peut aussi aider. Par exemple, si vos besoins évoluent d’un mois à l’autre, vous pouvez toujours changer le forfait en ligne avec Fizz en quelques clics seulement.

Réfléchissez avant de faire une grosse dépense

« J’essaie toujours de me demander si j’en ai vraiment besoin. C’est niaiseux, mais je trouve que ça permet d’éviter les achats impulsifs, surtout au moment de la rentrée scolaire. Récemment, par exemple, mon chum et moi, on voulait s’acheter des planches à pagaie. Je me suis posé toutes les questions : À quelle fréquence vais-je vraiment l’utiliser ? Est-ce que c’est plus rentable de l'acheter que de louer ? », raconte Kimberly. Dans tous les cas, c’est préférable de faire les calculs (louer ou acheter) avant de conclure l’achat.

De l’autre côté, si vous voulez éviter une grosse dépense, mais que vous avez tout de même besoin de l’article en question, vous pouvez toujours acheter usagé.

Par exemple, si vous n’avez pas l'argent pour vous procurer un nouveau téléphone, vous pouvez toujours opter pour les téléphones Seconde chance de Fizz, des cellulaires usagés remis à neuf par la compagnie et vendus à un prix plus bas. Une façon d’économiser tout en faisant un petit geste pour l’environnement !

Surveillez les rabais

« J’aime ça comparer les prix à l’épicerie. Je ne fais pas de couponing, mais en achetant selon les rabais, ça permet de varier les aliments au fil des semaines et de faire des économies », relate l’étudiante.

Ne vous pressez pas à partir en appartement

« Ce n’est pas toujours réaliste pour tout le monde, mais ce qui m’a aidée, c’est de rester chez mes parents le plus longtemps possible pendant mes études. Comme ça, j’ai pu mettre de l’argent de côté et attendre d’être plus stable financièrement pour commencer ma vie d’adulte. J’ai été chanceuse de pouvoir le faire, et ça m’a vraiment aidée à économiser », confie Kimberly.

En parallèle, quand vous restez longtemps avec votre fournisseur mobile et Internet, votre fidélité peut aussi vous faire économiser, par exemple, en recevant des cadeaux Fizz : des rabais sur votre facture mensuelle, des données extra gratuites, etc. De plus, le programme Mes récompenses de Fizz donne accès à divers rabais chez différents partenaires, dont La Ronde et Malté.

Utilisez les outils en ligne gratuits pour suivre vos dépenses

Kimberly ne fait pas de budget papier. Elle suit plutôt ses dépenses sur l’application de sa banque, utilise l’application Splitwise pour diviser les dépenses communes avec son copain (loyer, épicerie, factures d’électricité, etc.) et elle a utilisé des outils de budget en ligne du gouvernement pour évaluer le prix du loyer afin de connaître ce qu’elle pouvait se permettre selon son salaire.

Mettez vos économies de côté d’abord avant de dépenser

Depuis plusieurs années, à chaque paie, Kimberly dépose un montant fixe automatiquement dans son compte d’épargne libre d’impôt (CELI). « Ça me force à économiser et à gérer mes dépenses en fonction de cette économie-là. Depuis le déménagement, mes dépenses augmentent, mais je continue de verser le même montant dans mon CELI », conclut l’étudiante.

