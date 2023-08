Attention, c'est illégal: une fausse application du Casino de Montréal est promue sur Facebook

Partager







Attention: l’image du Casino de Montréal est utilisée sur Facebook pour promouvoir une fausse application de jeux de loterie et de hasard.

• À lire aussi: Vinted, Marketplace: vendre ses vêtements en ligne pour faire de l’argent, est-ce que ça vaut le coup?

Utilisant différents noms tels que «App de Montréal», «De Montréal Quebec» ou «Fade Into The Sun», les publications font la promotion de la pseudoapplication mobile Casino de Montréal lancée non pas par Loto-Québec, mais Twenty8app.com.

PHOTO Capture d'écran

«Nous sommes officiellement en ligne! L’application Casino de Montréal est maintenant disponible pour tous les joueurs du Canada», peut-on lire dans les différentes publications, qui ne mentionnent jamais Loto-Québec.

PHOTOS Capture d'écran

Les puvlications prétendent même qu'une prime sera offerte aux nouveaux utilisateurs.

Si certaines publicités donnent l’impression d’avoir été produites sur le coin d’une table, d’autres, en revanche, sont un peu plus réussies, réutilisant le logo du Casino de Montréal et une image du populaire établissement du parc Jean-Drapeau.

PHOTO Capture d'écran

Rien à voir avec Loto-Québec

Contacté par 24 heures, Loto-Québec confirme être au fait de la situation et qu’il s’agit effectivement de publicités frauduleuses.

«Nous avons signalé ces publicités auprès des différentes plateformes et nous invitons la clientèle à rester vigilante et à les signaler», indique Renaud Dugas, porte-parole de la société d’État.

En cliquant sur l’annonce, on redirige l’internaute vers une page Google Play où d’autres jeux de loterie et de hasard sont promus, non pas de Loto-Québec, mais de Level Up Casino.

• À lire aussi: Abonnez-vous à l'infolettre 24 heures

Sur son site web, l’entreprise affirme être enregistrée légalement à Curaçao, une île des Caraïbes faisant partie du Royaume des Pays-Bas.

«Il n’y a aucune ambiguïté: si ce n’est pas Loto-Québec, ce n’est pas légal», ajoute M. Dugas, précisant que les seules plateformes de loteries autorisées dans la province sont Loteries, Mise-o-jeu et OK POKER.

À voir aussi: