Il faut payer en moyenne 1587$ par mois pour un 3 1/2 à Montréal en août 2023

Le loyer moyen pour un 3 1⁄2 non meublé est de 1587$ par mois à Montréal en août, selon le rapport mensuel de la plateforme liv.rent. C’est 86$ de moins qu'en juillet, mais 70$ de plus qu'il y a un an.

Le prix moyen des loyers montréalais aurait diminué pour un deuxième mois consécutif, affirme-t-on dans le rapport d’août 2023.

Hochelaga-Maisonneuve est le seul secteur de la ville où le prix des loyers n’a pas baissé, avec une augmentation de 1,40%.

C’est à Westmount (-13,97%), au centre-ville (-12,14%), dans Villeray-Parc-Extension (-8,52%) et à Saint-Laurent (-7.84%) où les prix moyens des loyers ont le plus diminué.

Le secteur où le prix d’un 3 1⁄2 non meublé est le plus élevé est le Plateau-Mont-Royal, avec 1747$ par mois. Le secteur le moins cher est Saint-Laurent, où le loyer mensuel moyen est de 1411$.

Pour ce qui est des 3 1⁄2 meublés, le loyer moyen sur l’île est de 1750$ par mois, soit 163$ de plus que pour un 3 1⁄2 non meublé.

Même si les loyers sont plus élevés que l’an dernier à pareille date, les prix sont toujours plus bas que dans d’autres grandes villes canadiennes, comme Vancouver et Toronto.

Une baisse depuis six mois

Le prix moyen de 1587$ pour un 3 1⁄2 non meublé est le moins cher recensé par liv.rent depuis les six derniers mois.

Voici le prix moyen par mois depuis mars 2023 comparativement à 2022 (entre parenthèses):

Mars: 1618$ (1393$)

Avril: 1620$ (1423$)

Mai: 1686$ (1450$)

Juin: 1717$ (1464$)

Juillet: 1673$ (1539$)

Août: 1587$ (1517$)

Chaque mois, liv.rent publie un rapport sur le prix moyen des logements dans plusieurs grandes villes canadiennes en se basant sur les annonces disponibles sur son site web et sur d’autres sites de petites annonces.

