Les meilleures citations des Boys selon les Québécois

Dans mon livre à moi, on ne fait pas quatre films pour ne pas en faire un cinquième.

On apprend aujourd’hui que Les Boys préparent un retour pour 2024 et comme vous, on est bien excité.

Avec le retour de notre équipe de ligue de garage préférée, on s’est dit qu’on devait se remettre dans le bain.

Après un sondage auprès de nos lecteurs sur Facebook, voici quelques-unes des citations les plus marquantes des Boys.

1. «Hey l'avocat, on se calme le barreau». - Méo

2. «C'pas laitte, mais c'pas loin». - Stan sur le nouveau look de Léopold

3. «Dans mon livre à moi...». - Stan

4. «La dureté du mental». - Bob

5. «C'est ma semence qui l'a fait cet enfant là, j’ai toujours été généreux avec ma semence». - Bob

6. «Ferme dont tayeule ostie». - Méo

7. «Ah pi va dont chier!». - Fernand

8. «Je prendrais bien une poitrine mais elle n'est pas sur le menu». - Boisvert

9. «Le mur de Berlin est tombé». - Méo

10. «Ça c'est du marketing les boys. M-A-R-KETING-KETING-TING». - Phil

11. «Faut je passe au gichet». - Méo

12. «Baptême». - Stan

13. «Hey you, trou du cul. You know you're mental is fucker? Anyway I fix it on the glace» - Méo

14. «Wow Méo, t'es vraiment bon en anglais». - Julien

15. «C'est chien, c'est chien, c'est chien, c'est chien» - Méo

16. «Qu'est-ce que tu as rire toé ? Tu viens de pogner la joke que je t'ai compter vla deux jours c'est ça?» - Bob

17. «Est-ce qu'on dit Grand Prixe ou Grand Prix?» Bob

Retrouvez toutes les citations préférés de nos lecteurs ici:

