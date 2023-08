Une première pilule contre la dépression post-partum approuvée aux États-Unis

Partager







L’Agence américaine du médicament (FDA) a annoncé vendredi l’autorisation d’une première pilule dédiée au traitement de la dépression post-partum, une condition encore taboue et sous-diagnostiquée qui est l’une des causes principales de mortalité maternelle aux États-Unis.

L’approbation de la zuranolone, qui sera vendue sous le nom de Zurzuvae, est saluée par les experts américains. Les recherches montrent qu’une femme sur sept souffre de dépression après l’accouchement aux États-Unis, soit environ un demi-million d’Américaines chaque année.

La méconnaissance des symptômes et la difficulté à obtenir des traitements en raison de la stigmatisation de la condition font en sorte qu’à peine la moitié de ces femmes reçoivent un traitement.

L’accès à un médicament par voie orale est donc une bonne nouvelle pour les femmes qui ont des sentiments extrêmes pouvant aller jusqu’à des pensées suicidaires, a souligné la responsable en psychiatrie de la FDA, Tiffany Farchione, dans un communiqué.

Il faut savoir que les problèmes de santé mentale, incluant la dépression post-partum, ont été en cause dans 23% des décès maternels au pays entre 2017 et 2019.

Comment ça fonctionne?

Selon la FDA, la zuranolone agit en améliorant les niveaux d'allopregnanolone, un stéroïde neuroactif qui peut augmenter pendant la grossesse et diminuer fortement par la suite. Ces baisses peuvent entraîner des symptômes de dépression comme des sentiments de tristesse, un manque d'énergie et, dans les cas les plus graves, des pensées d'automutilation et de violence envers autrui.

Le nouveau médicament à action rapide est offert sous la forme d’un comprimé à prendre en continu pendant 14 jours et ses effets commencent à se faire ressentir dans les trois jours suivants la première prise. Il s’agit d’une avancée significative, puisque le seul autre médicament spécifiquement approuvé pour traiter la dépression post-partum aux États-Unis doit être donné par intraveineuse dans un établissement de santé. Les autres antidépresseurs utilisés agissent quant à eux généralement beaucoup plus lentement et peuvent nécessiter plusieurs semaines avant de faire effet.

Les symptômes de la dépression post-partum

La plupart des gens se sentent dépassés lors des premiers jours de la vie d’un nouvel enfant. Or, pour certains, la situation est carrément dramatique.

Selon les cliniciens, les symptômes annonciateurs d’une dépression post-partum comprennent des sentiments de désespoir, de tristesse, d'inutilité ou de culpabilité, ainsi que des difficultés à s'attacher au bébé. Dans les cas les plus graves, les symptômes incluent des pensées suicidaires ou violentes. Les symptômes peuvent également apparaître en fin de grossesse.

Les femmes à faible revenu, les jeunes femmes, celles qui ont subi des traumatismes liés à la violence d'un partenaire intime ou celles qui ont perdu un enfant seraient particulièrement vulnérables, selon Judite Blanc, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à la Miller School of Medicine de l'université de Miami.

