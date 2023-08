5 cantines de bord de route à essayer absolument avant la fin de l’été

Partager







Si l'aventure vous appelle le long des routes pittoresques du Québec cet été, cet article est pour vous!

Que vous preniez la 40 vers Québec, la 132 en route vers la Gaspésie ou la 138 en direction de la Côte-Nord, il existe de fabuleux petits arrêts aux quatre coins de la province pour casser la croûte sur le chemin des vacances.

• À lire aussi: 8 restaurants de fruits de mer qui valent le «road trip»

Voici donc 5 cantines de bord de route à essayer absolument d'ici la fin de l'été!

Gaspésie

Un road trip en Gaspésie n’est pas complet sans un arrêt à la Cantine Sainte-Flavie. Véritable institution, il s’agit d’un incontournable de la région. Poutines et club sandwichs y sont agrémentés de fruits de mer frais, sans oublier les fameuses guédilles au homard auxquelles on rêve encore longtemps après les avoir savourées.

479, route de la Mer, Sainte-Flavie

Île d’Orléans

Ce petit casse-croûte de Sainte-Famille fait maintenant partie de la culture populaire. En effet, il est pratiquement impossible de s’y arrêter sans immortaliser le moment, saveurs et beauté obligent. Sa spécialité: servir du bonheur!

2460, chemin Royal, Sainte-Famille

• À lire aussi: Cette cantine de l'Île-d'Orléans complètement virale sert LA meilleure poutine au Québec

Trois-Rivières

Cette petite halte routière en bordure de la route 138 propose un menu de cantine avec une touche exotique bienvenue qui vous donnera l'impression de faire un road trip dans l'Est du Québec. On y retrouve des guédilles de homard en saison, des calmars frits, des chaudrées de poissons, des sandwichs à la truite fumée, du gelato et quelques boissons colorées.

12 271 Rue Notre-Dame O, Trois-Rivières

Beauharnois

Avez-vous déjà entendu parler du pain poutine? Pensez à une poutine qui rencontre un sandwich. Résultat? Une version des plus controversées de notre plat national. C’est à la Patate Malette, cantine de la Montérégie, que l’on retrouve ce curieux assemblage à seulement 3,75$. Une offre tentante!

41, rue Saint Laurent, Beauharnois

Côte-Nord

Le crabe est l’une des spécialités de cette mignonne cantine de Longue-Pointe-de-Mingan. Chaleureux comme pas deux, l’établissement met en valeur les saveurs de la mer tant en club et en guédille qu’en sandwich et en poutine! Le rêve.

1045, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan

BONUS

Rivière-du-Loup

Plus un restaurant qu’une cantine, la Pizzeria des Battures est un incontournable si vous êtes dans la région de Rivière-du-Loup. Le restaurant propose des pizzas d’inspiration napolitaine cuites sur feu de bois, des cocktails, des vins d’importation privée et de fabuleux affogatos. Un must!

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s