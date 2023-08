La jeune rappeuse et influenceuse de 14 ans, Lil Tay, est décédée

Partager







Lil Tay, une adolescente de Vancouver qui avait connu son heure de gloire sur les réseaux sociaux en 2017, est morte à 14 ans.

Sa famille en a fait l’annonce sur son compte Instagram ce mercredi.

Celle qui s’appelait Claire Tian aurait perdu la vie tragiquement en même temps que son frère Jason, 21 ans.

«C’est avec le cœur gros que nous vous annonçons la mort tragique de notre très chère Claire. Nous n’avons pas de mots pour exprimer la douleur qui nous étreint. Ce décès est inattendu et nous laisse tous sous le choc. La mort de son frère s’ajoute à notre deuil déjà inimaginable», peut-on lire dans la publication partagée au 3,3 millions d’abonnées de la jeune fille.

«Pendant ce temps de deuil, nous vous demandons de respecter notre intimité, d’autant plus que les circonstances de la mort de Claire et son frère font toujours l’objet d’une enquête. Claire restera dans nos cœurs pour toujours. Son absence laissera un vide immense auprès de tous ceux qui la connaissaient et l’aimaient.»

Lil Tay était devenue une sensation sur les réseaux sociaux alors qu’elle n’avait que neuf ans.

Dans plusieurs vidéos partagées, on pouvait la voir en train de rapper avec des liasses de dollars américains dans des voitures de luxe ou de somptueuses chambres d’hôtel.

Selon Global News, plusieurs vidéos avaient été tournés, sans accord, dans des logements que la mère de la jeune femme vendait pour l’agence immobilière Pacific Evergreen Realty.

La femme avait finalement quitté son emploi après ces révélations.

