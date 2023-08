Le blocage de Facebook fait déjà mal aux médias d’information

Partager







Les effets du blocage des contenus au Canada des médias d’information sur Facebook se font ressentir: les interactions sur les pages Facebook de quelque 300 médias d'ici ont fortement diminué depuis mardi.

«Le blocage des nouvelles par Meta commence à être mesurable», soutient le professeur de journalisme à l’UQAM Jean-Hugues Roy.

Sur un graphique partagé par le professeur sur Facebook, il est possible de voir une baisse importante des interactions depuis mardi, par rapport à la semaine précédente.

Les données proviennent de CrowdTangle, un outil de Meta, la compagnie mère de Facebook et Instagram, permettant de mesurer la popularité des contenus sur les réseaux sociaux. En juin, Meta a annoncé que l’outil CrowdTangle ne serait bientôt plus disponible.

Rappelons que Meta a pris la décision de bloquer les contenus des médias d’information sur Facebook et Instagram au Canada après l’adoption de la loi C-18 visant à forcer les géants du web à rémunérer les médias pour leurs contenus.

De plus en plus d’utilisateurs de Facebook et Instagram ne sont par ailleurs plus en mesure de voir les contenus des médias, dont 24 heures.

