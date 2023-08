Un condo d'architecte dans une bâtisse de 1899, à vendre dans le Vieux-Montréal pour 1 799 000$

Partager







Nombreux sont les appartements qui font rêver à Montréal, mais celui-ci se démarque particulièrement.

Dans le Vieux-Montréal, dans une ancienne usine à bonbons, se cache un grand loft qui fut entièrement repensé par le studio de design montréalais La Firme. En 2018, ils ont reçu le mandat de réaménager l'espace existant tout en préservant le cachet historique.

Résultat? Un espace intemporel où le caractère industriel a été préservé, sans compromis sur la qualité des matériaux et la fonctionnalité des lieux. Le spacieux condo de 2164 pieds carrés et comporte deux unités, le 301 et le 302.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir les pièces de ce condo WOW!

Le 301 est un loft d'environ 1550 pieds carrés qui comprend deux chambres et deux salles de bain complètes. Pour sa part, le 302, offre un espace additionnel d'environ 600 pieds carrés est charmant et tout aussi fonctionnel. Sa valeur locative, le cas échéant, est estimée à 1700$ par mois.

Dans l'unité principale, la cuisine est digne des magazines avec l'îlot en bois de 19 pieds fabriquée à partir de l'ancien plancher. Celle-ci comporte également une cuisinière au gaz, four à convection, hotte et lave-vaisselle encastrés qui offrent un look épuré.



De son côté, le salon est doté d'une immense bibliothèque, d'un vaste espace bureau et d'un système audio-visuel comprenant projecteur et écran rétractable. La fenestration abondante sur trois côtés permet aux espaces de vie de profiter d'une belle luminosité.



Le plafond de la chambre principale est fabriqué à partir de l'ancien plancher, peint en blanc. La chambre s'ouvre sur une salle de bain tout à fait unique, dotée d'une vaste douche en céramique blanche, d'un évier double en corian, et d'un élégant aménagement combinant verre, miroir et bois.

La deuxième chambre comprend un lit escamotable et un immense mur amovible pouvant être utilisé pour créer un espace fermé. Elle profite également d'une salle de bain attenante.

L'unité 302 est ensoleillé et a conservé son charme d'origine avec ses magnifiques planchers de bois franc. Cette unité donne l'agréable impression de se trouver dans un loft new-yorkais.

Claudine Nourcy de RE/MAX Action s'occupe de la vente. Les futurs propriétaires devront débourser 1 799 000$ pour en faire l'acquisition.

