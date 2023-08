Une modèle OnlyFans se plaint de ne pas avoir pu prendre l’avion parce qu’elle portait un bikini

Partager







Une créatrice de contenu brésilienne affirme que sa tenue vestimentaire révélatrice l’a empêchée de monter à bord d’un avion.



Kine-Chan, une modèle OnlyFans et influenceuse suivie par plus de 600 000 personnes sur Instagram, s’est vue interdire de prendre un vol à l’aéroport de Navegantes (sud du Brésil) en fin de semaine dernière.

La raison du refus? Son ensemble noir deux pièces était trop étriqué aux yeux du personnel de l’aéroport.



L’affaire, c’est que Kine-Chan portait une tenue de cosplay de Rebecca, un personnage tiré de l'anime Cyberpunk: Edgerunners disponible sur Netflix.



«Xuxus, une situation très ennuyeuse s'est produite ce week-end! J'ai essayé d'embarquer à l'aéroport de Navegantes déguisée en cosplay de Rebecca pour un événement. Je me doutais que je pouvais être en retard, alors je me suis habillée pour ne pas perdre de temps et pouvoir aller directement dans ma chambre. Mais on m'a dit de rentrer chez moi et de changer de vêtements parce que ce que je portais n'était pas "approprié"», a raconté la jeune femme de 21 ans à ses abonnés Instagram.

«J’ai essayé d’expliquer que j'allais à un événement. 🥹Quoi qu'il en soit, Rebecca a été bannie lol», a-t-elle ajouté.

Dans les commentaires sous la publication, plusieurs de ses propres admirateurs croient également que Kine-Chan aurait dû se couvrir davantage pour aller prendre l’avion.



«J'adore ton travail mais c'est assez évident. Je ne considère pas qu’être en bikini est de la pornographie, mais dans un avion, je trouve cela inapproprié», écrit un internaute.



«Chérie, super que tu sois en retard et tout, mais porter une robe ou un chemisier avec un short par-dessus ta tenue de cosplay ne changerait rien, n'est-ce pas? Après tout, c'est presque un soutien-gorge et une culotte», commente quelqu’un d’autre.

Les gens qui, comme elle, s’insurgent contre le fait qu’elle s’est fait refuser l’accès sont plus rares, mais ils existent.



«C'est vraiment décevant de voir que l'aéroport vous a bloquée, une artiste talentueuse, pour un cosplay aussi incroyable de Rebecca. La liberté d'expression et la créativité doivent toujours être encouragées et respectées. J'espère que de telles situations pourront être évitées à l'avenir. Continuez à briller avec votre art et votre cosplay», mentionne un homme qui n’a pas reçu beaucoup de «J’aime» pour son commentaire.

