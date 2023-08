Assez de bornes de recharge pour voyager en voiture électrique partout au Québec?

Partager







Vous avez une voiture électrique et vous rêvez de partir à la découverte du Québec. La question qui se pose: est-ce vraiment possible de faire des road trips dans toutes les régions de la province?

Le Circuit électrique d'Hydro-Québec est la principale option de recharges avec ses plus de 4500 bornes. Très présentes dans les grands centres (et autour), les bornes de recharge se font plus rares dans certaines parties du Québec.

Dans la vidéo ci-haut, on a imaginé quelques itinéraires pour savoir si on peut vraiment aller partout en voitures électriques − surtout quand on sait que d'ici 2035, tous les nouveaux véhicules vendus au Québec devront être électriques.