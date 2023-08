Est-ce qu'on peut économiser en faisant son épicerie au Tigre Géant? On a comparé avec Maxi

Partager







BILLET - Pour avoir déjà feuilleté le circulaire (virtuel) de Tigre Géant, je savais que cette chaîne de magasins vend des fruits et légumes ainsi que de la viande, en plus de produits non périssables. Je n’étais pourtant pas convaincue que l’on puisse faire une épicerie complète et variée, et surtout à bas prix, dans l’un de ses magasins. J’ai décidé de faire le test en comparant les prix à ceux de Maxi, et les résultats m’ont surprise.

Tigre Géant est une chaîne de commerces de grande surface qui offre un peu de tout à petit prix, allant des vêtements aux items pour la maison en passant par l’épicerie.

Avant même de me rendre sur les lieux, je réalise que c’est difficile de se rendre au Tigre Géant en transport en commun à Montréal. Il y a seulement cinq succursales sur l’île, alors que l’on compte 64 magasins dans l’ensemble de la province.

Geneviève Abran

Pour savoir si les prix étaient réellement plus avantageux chez Tigre Géant qu’ailleurs, j’ai repris la liste d’épicerie «de base» de ma collègue, qui avait fait la même expérience en comparant le Walmart et le Maxi en juillet dernier. Comme Maxi l’avait emporté dans son analyse, j’ai comparé les prix du Tigre Géant à ceux du Maxi voir si on avait un nouveau gagnant.

• À lire aussi: Est-ce que faire son épicerie au Walmart est moins cher qu'au Maxi? On a fait le calcul

Avant d’entrer dans les résultats, voici quelques paramètres que j'ai utilisés:

S’il y avait des spéciaux, j’en tenais compte, puisqu’on peut penser que quelqu’un qui cherche à faire une épicerie économique choisira la marque en spécial. Je n’ai toutefois pas tenu compte des coupons ou des rabais qui nécessitaient des démarches de la part du consommateur – seulement ce qui se faisait aisément en faisant l’épicerie.

J’ai sélectionné les produits vendus en grande quantité lorsque nécessaire pour bénéficier des rabais, en m’assurant quand même qu’aucune quantité n’était absurde ou trop difficile à utiliser.

Quand les formats n’étaient pas exactement les mêmes, j’ai fait un prorata en utilisant un format similaire pour que la comparaison tienne.

L’épicerie a été faite durant la dernière semaine du mois de juillet 2023. Le Tigre Géant sélectionné est celui qui se trouve dans l’arrondissement Anjou, aux abords du boulevard Louis-Hippolyte La Fontaine, à Montréal. Pour la comparaison avec Maxi, j’ai utilisé la circulaire en ligne pour la même période.

Catégorie 1 – Fruits et légumes

J’ai été agréablement surprise en magasinant dans cette première catégorie. Il n’y a pas une aussi grande variété que dans d’autres épiceries, mais c’est tout à fait possible d’acheter tout le nécessaire au Tigre Géant.

Geneviève Abran

Petit bémol : tout, mais absolument tout, est emballé. Même les bananes, les tomates et les pommes viennent dans un emballage plastique et doivent être achetés selon un poids fixe – impossible d’acheter juste le nombre d’items que l’on veut.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 livre de tomates : 1,47$ (1,44$)

1 gros concombre anglais : 1,49$ (1,79$)

1 laitue iceberg : 0,97$ (2,49$)

3 livres de carottes : 2,47$ (3,99$)

2 poivrons verts : 3,97$ (4,30$)

3 livres d’oignons : 1,97$ (2,11$)

1 livre de cerises : 2,88$ (3,99$)

1 chopine de bleuets : 3,97$ (2,88$)

3 livres de pommes : 4,97$ (5,99$)

3 livres de bananes : 2,07$ (2,07$)

3 livres d’oranges : 3,88$ (7$)

TOTAL : 30,11$ (38,05$)

Le prix des fruits et légumes semble donc significativement plus bas chez Tigre Géant que chez Maxi, soit 7,94$ de moins.

Catégorie 2 – La boulangerie

La section de la boulangerie du Tigre Géant offre une belle variété de pains, de gâteaux et de desserts. Il y a cependant un peu moins de choix de pâtisseries et de viennoiseries que dans une autre épicerie. Par exemple, je voulais initialement des croissants, mais comme il n’y en avait pas, le les ai remplacés par des muffins au pépites de chocolat.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 pain tranché aux grains : 3,97$ (3,29$)

2 pains tranchés blancs : 6,50$ (7,50$)

6 bagels : 1,77$ (1,77$)

6 muffins : 4,97$ (6$)

1 gâteau style «pause-café» : 5$ (4,50$)

TOTAL : 22,21 (23,06$)

Pour ce qui est de la boulangerie, les prix semblent à peu près similaires chez les deux commerçants, avec un léger avantage de 0,85$ pour Tigre Géant.

Catégorie 3 – La viande

J’ai facilement pu trouver la plupart des items sur ma liste de base, mais j’ai rapidement remarqué que la section de la viande est moins bien garnie au Tigre Géant que dans d’autres épiceries. Je constate aussi que l’inventaire de chaque type de viande est moins grand : il y a environ deux ou trois paquets de chaque sorte.

Je ne vois aucun paquet de type «format familial» ou «format économique», qui sont plus volumineux et reviennent généralement moins cher. Comme il n'y a que de petits emballages, une famille aura à en acheter plus pour subvenir à ses besoins.

Le prix par 100 grammes n’était pas indiqué, comme c’est le cas dans d’autres épiceries, alors c’était difficile de comparer les différentes options, à moins de faire le calcul sur place soi-même.

Geneviève Abran

Aussi, comme il n’y avait pas de poisson frais, j’ai opté pour des filets de sole surgelés.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 kg de bœuf haché maigre : 15,38$ (14$)

1 kg de poitrines de poulet : 11,88$ (14,29$)

1 kg de pilons de poulet : 5,72$ (4,38$)

1 kg de côtelettes de porc : 16,66$ (12,95$)

1 kg de saucisses 13,22$ : (8,33$)

1 kg de poisson de filet de sole surgelé : 17,24$ (11,03$)

TOTAL : 80,10$ (64,98$)

Dans cette catégorie, il y a une différence considérable entre le prix total chez Tigre Géant comparativement à celui de Maxi, où l’on pourrait économiser 15,15$ pour les mêmes items.

Catégorie 4 – Produits laitiers et œufs

Il y a généralement au moins deux marques différentes de chaque produit dans la catégorie produits laitiers et œufs au Tigre Géant.

J’ai toutefois dû rayer le yogourt grec qui figurait dans ma liste d’épicerie parce qu’il n’y en avait pas.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

1 gros bloc de fromage : 7,48$ (4,44$)

2 litres de lait 2% : 4,08$ (4,29$)

1 gros pot de yogourt : 2,67$ (2,66$)

12 gros œufs : 3,85$ (3,99$)

1 livre de beurre : 6,48$ (6,49$)

TOTAL : 24,56$ (21,87$)

Le montant total de cette catégorie est légèrement moins cher chez Maxi, avec une économie de 2,69$ par rapport au Tigre Géant.

Catégorie 5 – Produits végé

C’est l’une des principales lacunes que j’ai pu observer au Tigre Géant. Durant ma visite à la succursale d’Anjou, j’ai seulement pu trouver du tofu, alors j’ai dû éliminer le hachis végétarien et même le hummus de ma liste. J’ai cependant remarqué qu’il y avait des lanières de faux-poulet surgelées de la marque Gardein, même si elles n’étaient pas sur ma liste.

Pour ce qui est des laits végétaux, j’ai seulement trouvé du lait d’amandes réfrigéré ou du lait d’avoine non réfrigéré.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

454 grammes de tofu : 2,97$ (3,49$)

1,89 litre de lait d’amandes réfrigéré : 3,97$ (4,99$)

946 ml de lait d’avoine tablette : 2,97$ (2,33$)

TOTAL : 9,91$ (10,81$)

Malgré le peu de produits disponibles au Tigre Géant, c’est ce dernier qui l’emporte de peu contre Maxi au niveau du prix, avec une différence de 0,90$.

Catégorie 6 – Produits non périssables

C’est la section du magasin qui correspondait le plus à ce que l'on trouve dans une grande épicerie, même s’il y a un peu moins de choix que dans d’autres épiceries grande surface.

Par exemple, il y avait au Tigre Géant une seule marque de tomates en dés et moins de variété de céréales ou de barres granola qu’à d’autres endroits. Je remarque aussi qu’il n'y a pas vraiment de produits internationaux.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits au Tigre Géant, comparativement au prix du Maxi (entre parenthèses).

750 grammes de pâtes : 1,89$ (2,99$)

640 ml de sauce tomate : 2,67$ (2,69$)

796 ml de tomates en dés : 2,27$ (2,49$)

540 ml de pois chiches en conserve : 1,77$ (1,99$)

900 grammes de riz basmati : 5,97$ (6,99$)

1 kg de beurre d’arachides standard : 6,77$ (6,99$)

750 grammes de beurre d’arachides naturel : 6,77$ (6,99$)

725 grammes de céréales Cheerios Miel et noix : 5,97$ (5,49$)

900 grammes de mélange de noix et fruits séchés : 9,97$ (12,95$)

6 barres granola aux noix : 3,97$ (3,99$)

6 coupes de compote de pommes non sucrée : 2,97$ (2,79$)

930 grammes de café moulu Tim Hortons : 22,97$ (21,99$)

270 grammes de biscuits Oreo : 4,48$ (9,99$)

960ml de jus de fruits Oasis : 1,98$ (1,99$)

TOTAL : 80,42$ (90,32$)

Le prix des produits non périssables est substantiellement plus bas au Tigre Géant qu’au Maxi, avec une différence de 9,90$.

Grand total

Tigre Géant : 247,31$

Maxi : 249,09$.

Ça coûte donc 1,78$ de moins de faire cette épicerie chez Tigre Géant que chez Maxi. C’est un écart de 0,71%.

J’ai été agréablement surprise de mon expérience au Tigre Géant. J’ai trouvé presque tout ce qui se trouvait sur ma liste d’épicerie, sauf trois items que je n’ai pas pu remplacer par une alternative. Même s’il y a effectivement moins de variété que dans une épicerie, c’est tout à fait possible pour une famille de trouver tout ce dont elle a besoin au Tigre Géant.

Pour ce qui est des prix, j’ai été étonnée de constater que les écarts de prix dans chaque catégorie. Les fruits et légumes de ma liste d’épicerie sont 7,94$ moins cher chez Tigre Géant, tandis que la viande sélectionnée coûte 15,12$ de plus.

Les véganes et les végétariens, ou ceux intéressés à diminuer leur consommation de viande, auront toutefois une offre plus limitée.

J’ai aussi été déçue de voir que tous les fruits et légumes sont préalablement emballés dans du plastique.

Autre bémol : c’est possible de se rendre dans l’une des succursales montréalaises en transport en commun, mais ce n’est pas tout à fait réaliste. Les localisations favorisent le déplacement en voiture.