La sensation du web Lil Tay n'est pas morte finalement

On rapportait mercredi que la sensation du web Lil Tay était tragiquement décédée. Heureusement pour ses fans, elle est bel et bien en vie finalement.

Plus de 24 heures se sont écoulées depuis l’annonce de la fausse mort de la rappeuse et influenceuse.

La jeune fille de 14 ans s’est exprimée via communiqué où elle dit avoir vécu un enfer au cours des dernières heures et qu’elle ne comprenait pas d’où cette information a pu sortir.

Elle dit aussi avoir été victime d’un piratage de son compte Instagram et c’est ce qui aurait pu expliquer la fuite de fausses informations.

«Je veux qu'il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j'ai le cœur brisé et j'ai du mal à trouver les bons mots à dire».

«Toute la journée d'hier, j'ai été bombardée d'interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d'êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis».

Lil Tay a finalement repris le contrôle sur son compte Instagram grâce à l’aide de Meta.

Ce qui reste à élucider dans cette histoire, c'est pourquoi il a fallu 24 heures à l'influenceuse pour faire savoir qu'elle était en vie.

Surtout qu'elle savait que son compte avait été piraté et qu'elle recevait des appels téléphoniques à propos de sa mort.

Il y a quelque chose de louche dans cette histoire, mais au moins Lil Tay et son frère sont en vie.

