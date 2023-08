Les Emmy Awards reportés à cause de la grève à Hollywood

Partager







La cérémonie des Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine, a été reportée de près de quatre mois, ont annoncé jeudi ses organisateurs, alors que la grève des acteurs et scénaristes paralyse Hollywood.

L'équivalent des Oscars pour la télévision, qui devaient initialement se tenir le 18 septembre, se déroulera à la mi-janvier 2024, ont annoncé la chaîne Fox et l'Académie de la télévision, dans un communiqué commun.

«Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 75e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée le lundi 15 janvier 2024» a déclaré un porte-parole de la chaîne de télévision américaine, qui diffuse la cérémonie.

Il s'agit du plus important rendez-vous de l'audiovisuel touché jusqu'à présent par ce double mouvement social, jamais vu depuis 1960 à Hollywood.

Le dernier report de la cérémonie des Emmy Awards remontait à 2001, dans le contexte des attentats du 11 septembre.

Après plus de 100 jours de grève, aucun accord n'a encore été trouvé entre les représentants des scénaristes et ceux des studios pour mieux rémunérer les premiers avec les bénéfices issus des services de diffusion en continu, ou pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie. Les acteurs ont rejoint le mouvement en juillet.