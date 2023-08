Mélanie Maynard est ébranlée par le sex appeal de Richard Séguin

Partager







Prenons un instant pour regarder Mélanie Ménard qui admire Richard Séguin.

Les yeux dans la graisse de bines.

L’animatrice recevait Richard Séguin à Sucré Salé mercredi soir et elle a développé une obsession pour le chanteur. Avec raison.

Le compte Instagram de l’émission a d’ailleurs publié un court montage avec la mention suivante: «Mélanie aurait-elle une fixation sur Richard Séguin?»

«Il a quel âge? 70? Hey, il faudrait que ça cesse, ce sex appeal-là. Je vais lui dire» a-t-elle donc lancé à Louis-Jean Cormier quelques temps avant de rencontrer celui à qui on doit Journée d’Amérique.

Évidemment, le Sac de chips n’est pas d’accord avec ce bout-là. Premièrement, Richard a 71 ans. Deuxièmement, pourquoi ça devrait s’arrêter? Ça n’arrêtera jamais.

Richard a fini par arriver (avec Florent Vollant, que l’on salue), et l’entrevue a pu commencer.

Contrairement à la fois où elle avait rencontré Corey Hart sur le plateau de Premières fois, celle qui nous a offert une succulente Pétrolia a su retenir ses larmes et rester debout. Bravo, Mélanie.

Vous pouvez regarder l’émission complète ici.

