Un gars qui était à Osheaga affirme qu’une spectatrice a uriné DEUX FOIS au milieu de la foule

Assister comme des milliers de gens à un festival, ça vient avec son lot d’avantages..mais aussi d’inconvénients.

Un usager du réseau social TikTok a relaté, ce mercredi, ce qu’il considère comme une «expérience traumatique à Osheaga».

Dans sa vidéo d’un peu plus de 4 minutes, @br0wn_c0w raconte qu’il assistait au spectacle de Central Cee avec ses amis et qu’il profitait bien de son moment, même s’ils étaient coincés comme des sardines et qu’il avait mal partout.



«J’entends une commotion derrière moi, et je suis comme “Pas besoin de battre”, “Pas besoin de se pousser”. Je me retourne et juste derrière moi, il y a une fille qui se lève et qui remonte ses pantalons», explique-t-il, toujours médusé quand il se souvient de la scène.



Il dit ensuite avoir regardé au sol et constaté qu’une flaque jonchait ce dernier.



«Je l’ai entendue dire “Oh je suis tellement désolée! Je suis tellement désolée, je n’ai jamais fait ça auparavant!”», ajoute-t-il, avant de faire la morale à celle qui s’était laissée aller dans la foule.



Il lui reproche, avec raison, de ne pas avoir pris la peine de quitter son emplacement pour aller se soulager, comme tout le monde, aux toilettes.

«Il y en a qui essayaient de l’aider en disant “Quand faut y aller, faut y aller”, mais non! Ça ne passera pas avec moi! C’est dégoûtant!», s’exclame br0wn_c0w.

Le pire, c’est que quelques minutes plus tard, la même spectatrice a récidivé, en se vidant la vessie au milieu des spectateurs pour la deuxième fois.



«Si tu n’es pas capable de te retenir dans un festival, porte une cri*se de couche pour adultes. La morale de cette histoire: va pisser avant d’aller dans la foule!», dit-il en concluant sa diatribe.



On est quand même assez d’accord avec lui, mais venant du même gars qui se vantait, dans un TikTok publié il y a deux semaines, d’avoir pété devant une famille de quatre personnes, c’est soudainement moins percutant.

