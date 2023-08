Un touriste n’en revient pas de s’être fait charger 3$ pour couper un sandwich en deux

Partager







Un homme qui visitait la région du lac de Côme a eu une surprise désagréable quand il a jeté un coup d’oeil à sa facture de restaurant.



Le touriste italien anonyme était au Bar Pace de Gera Lario, sur la rive nord du lac dont les splendeurs furent notamment chantées par Fernand Gignac et Alain Morisod, lorsqu’il a commandé un sandwich végétarien.

Puisqu’il mangeait avec un ami, il a précisé qu’il partagerait son plat avec son compagnon.

À sa grande stupéfaction, toutefois, il a constaté, après avoir mangé, que le fait de séparer le plat en deux parties égales lui avait été facturé au montant de 2 euros (soit environ 2,95 dollars canadiens).

Interloqué, il s’est rendu sur le site Trip Advisor, où il a rédigé une critique négative pour l’établissement, en prenant soin d’ajouter une photo de sa facture.

Image TripAdvisor



Sur cette dernière, on peut voir les frais qui ont été chargés au client: 7,50 euros pour le sandwich, 3,50 euros pour un Coca-Cola, 1,50 euro pour de l’eau, 1,20 euro pour un espresso et 2 euros pour le «diviso da meta», c’est-à-dire «couper en deux moitiés».



Le client insatisfait insistait pour dire, dans sa critique maintenant supprimée, qu’il n’avait jamais spécifiquement demandé à ce que le sandwich soit coupé en deux.

«Incroyable mais vrai», a-t-il écrit à propos de la facture, en plus de ne donner qu’une seule étoile sur 5 au restaurant huppé, qui a une moyenne de quatre étoiles et demi.



La propriétaire des lieux, Cristina Biacchi, a réagi dans le journal italien La Repubblica.



«Les demandes supplémentaires ont un coût. Nous avons dû utiliser deux assiettes au lieu d'une (et le temps de les laver est doublé), puis deux ensembles de couverts. Ce n'était pas un simple sandwich grillé, il y avait aussi des frites à l'intérieur. Il nous a fallu du temps pour le couper en deux», a raconté la restauratrice.



Mais est-ce que cela valait bien 3 dollars? Dur à dire...

