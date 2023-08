Une pub d’un lobby pétrolier sur les stations de Bixi et les abribus dénoncée

Partager







«C’est clair, on avance vers des activités d’exploitation carboneutres» : c’est le message qu’affiche un lobby pétrolier canadien notamment sur des stations Bixi et des abribus de la Société de transports de Montréal (STM) et qui est dénoncé sur les réseaux sociaux par des militants écologistes.

La publicité de l’Alliance nouvelles voies, un regroupement des six plus grands producteurs de sables bitumineux représentant 95% du marché canadien, vise à promouvoir la capture et le stockage de carbone comme solution pour rendre ses opérations carboneutres.

Si ce n’est pas la première campagne véhiculant le même message que le regroupement ait lancée, le fait qu’elle se déploie notamment sur des infrastructures de mobilité durable est «extrêmement inquiétant», affirme Caroline Brouillette, directrice générale du Réseau action-climat.

Je rêve: la campagne d'écoblanchiment des grandes companies des sables bitumineux canadiennes sur des stations @BIXImontreal, pendant que la ville est assiégée d'impacts climatiques 😳@MTL_Ville @Val_Plante, une politique sur les publicités fossiles, ça presse. #polmtl pic.twitter.com/yptQBdEs3R — Caroline Brouillette (@carobrouillette) August 4, 2023

«Ces informations contribuent à mésinformer et à désinformer le public sur les causes profondes de la crise climatique et le rôle des entreprises fossiles dans sa résolution», souligne la militante en entrevue à 24 heures.

Comme elle, d’autres utilisateurs de X/Twitter ont souligné le caractère ironique des emplacements choisis pour déployer la campagne de pub, allant même jusqu’à la comparer aux logos de cigarettiers imprimés sur les uniformes de sportifs.

Un placement «pas anodin»

De l’avis de Caroline Brouillette, il n’est pas «anodin» que l’Alliance nouvelles voies cible les infrastructures de Bixi et de la STM, mais aussi les Montréalais et les Québécois de façon générale, puisque cela lui permet de rejoindre un public souvent plus sensibilisé à la crise climatique afin de le diviser.

«On vient semer le doute dans la tête des gens que l’élimination progressive et la transition juste hors des énergies fossiles ne sont peut-être pas nécessaires parce qu’on a des technologies qui vont venir nous sauver», précise-t-elle.

En effet, la technologie de capture et de stockage de carbone n'est pas encore efficace à grande échelle, soutiennent des environnementalistes et experts.

Si le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) l’identifie comme l’une des stratégies à mettre en place, il faut l’utiliser en parallèle d’une décroissance des énergies fossiles puisque cette technologie ne sera pas suffisante pour abaisser le taux de GES dans l'atmosphère assez rapidement pour limiter la hausse des températures et éviter les pires impacts des changements climatiques.

Joël Lemay / Agence QMI La STM indique ne pas être responsable du type de contenu que l'on retrouve dans ses installations publicitaires, qui est plutôt géré par sa filiale commerciale Transgesco.

24 heures a contacté la STM pour obtenir une entrevue, mais c’est plutôt Transgesco, la filiale commerciale de la société de transport qui s’occupe de la publicité, qui a répondu à nos questions. L’entreprise a indiqué par courriel que la STM n’est «pas responsable du type de contenu» que l’on retrouve dans ses installations et sur ses véhicules.

«Toutes les publicités doivent respecter les Normes canadiennes de la publicité», a également souligné Trangesco, ajoutant qu’elle «ne peut pas exercer de la censure publicitaire et que l’affichage de publicité n’engage aucunement [ses] valeurs».

Au moment d’écrire ces lignes, Bixi n’avait pas répondu à une demande d’entrevue.

Des informations trompeuses?

Or, il faut savoir que l’Alliance nouvelles voies fait actuellement l’objet d’une enquête du Bureau de la concurrence à la suite du dépôt d’une plainte par un regroupement d’organismes environnementaux, dont Greenpeace.

Ce dernier estime que le lobby pétrolier «a contrevenu à la Loi sur la concurrence en faisant des déclarations environnementales fausses ou trompeuses» en lien avec sa campagne publicitaire «Mettons ça au clair», diffusée entre octobre 2022 et janvier 2023. Celle-ci passait essentiellement le même message que celui que l’on voit dans les installations de Bixi et de la STM.

Pour Greenpeace, le discours de l’Alliance nouvelles voies représente de l’écoblanchiment, entre autres parce que la technologie de capture et de stockage de carbone est actuellement considérée comme étant «embryonnaire».

L’organisme écrit dans sa plainte que «de nombreuses questions se posent quant à cette technologie, notamment celle de savoir si elle pourra être prête à temps [pour atteindre l’objectif national de carboneutralité] et si elle répondra aux besoins d’efficacité».

