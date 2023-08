Cette chaîne de restauration adorée annonce la fermeture de l’ensemble de ses succursales et ça fait mal

Partager







Voilà une annonce que personne n’avait vue venir!

Après 20 ans à sucrer le bec des Montréalais, le restaurant-chocolatier Juliette & Chocolat annonce abruptement la fermeture de ses 10 succursales.

Dans une lettre adressée aux employés chargée d’émotions, la fondatrice explique sa décision de mettre la clé dans la porte.

«C’est avec beaucoup de tristesse et le cœur très gros que je vous annonce officiellement la fermeture de toutes nos succursales dès aujourd’hui. Nous avons tous travaillé d’arrache-pied depuis la réouverture des restaurants l’été dernier, mais malheureusement les résultats ne sont pas suffisants pour compenser la perte que nous avons accumulée durant la Covid. Ajoutez à cela l’augmentation des coûts et l’impact de l’inflation sur les habitudes de consommation de nos invités et aujourd’hui, nos restaurants ne sont malheureusement plus rentables», y écrit Juliette Brun.

Sur son site web, l’entreprise fondée en 2003 indique à sa clientèle qu’elle doit «malheureusement mettre une pause à préparer vos douceurs préférées» depuis lundi. La chaîne de restauration précise que même si la marque ferme ses fabriques et prend du recul sur sa croissance, elle continuera à opérer en ligne, chez ses revendeurs et avec ses franchisés.

D’ici là, il faudra trouver un nouvel endroit où combler nos rages de chocolat!

