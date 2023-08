[PHOTOS] Un nouveau centre de santé et de yoga chaud au décor à couper le souffle

Partager







Le quartier Hochelaga-Maisonneuve s'est muni d'un endroit où prendre sa santé en main, enligner ses chakras et faire des rencontres. Ouvert depuis avril 2023, le Club Hippocrate propose plusieurs services ainsi que des cours de yoga chauds, le tout dans un décor digne des plus beaux magazines de design.

C'est le cabinet d’architecture d’intérieur by LEMOIGNAN (Café Kujira, Chez Roger) qui signe ce nouveau centre de bien-être.

Axées sur une expérience fluide entre les différents services, les zones communes du Club Hippocrate sont aménagées à l’avant. Le tout est gâté par une importante luminosité grâce aux grandes fenêtres de l’avant. L'espace comprend également d'un côté le restaurant/café et de l’autre, la réception du centre, la salle de yoga chaud et neuf salles de soins diversifiés.

by LEMOIGNAN raconte que la conception du projet fut basée sur une juxtaposition de matériaux organiques et des volumes simples créant ainsi un équilibre. Les murs de briques d’origine conservés ajoutent un caractère tandis que l’enduit de plâtre mural apaise avec les reflets de l’éclairage enveloppant. La palette du mobilier intégré en noyer, porcelaine olive, le marbre et le velours terracotta contraste tout en étant complémentaire aux finis de planchers d’ardoise et finis muraux sobre. L'intégration des appareils d’éclairage sur mesure permet de créer des ambiances au gré des moments de la journée. Mention spéciale aux sublimes luminaires de l'entreprise montréalaise Luminaire Authentik qui tiennent la vedette dans l'espace.

Club Hippocrate en quelques images:

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

PHIL BERNARD

Voir les projets de by LEMOIGNAN ici

4146, rue Sainte-Catherine Est

Ne manquez pas ces vidéos:

s