Les 4 meilleurs ciné-parcs au Québec

Dans les Laurentides, sur la rive-sud et la rive-nord de Montréal ou en Estrie... Voici les meilleurs ciné-parcs au Québec.

Sortez donc vos couvertures et vos chaises de camping, faites le plein de bonbons, de chasse-moustiques et de popcorn, et prenez la direction du ciné-parc le plus près de la maison (ou du terrain de camping)!

Voici la liste des 4 ciné-parcs pour occuper vos soirs d’été à bas prix.

Rive-Sud de Montréal

À 35 minutes de Montréal, le ciné-parc Saint-Hilaire s'anime tous les soirs d'été en proposant deux films pour le prix d'un. Vous pouvez d'ailleurs réserver un écran pour une projection privée. Il suffit d'appeler au (450) 467-0402 ou à infos@cine-parc.com. Leur dernière soirée de projection sera le 16 septembre 2023.

Le ciné-parc est ouvert 7 soirs sur 7.

Les films sont offerts en version française seulement.

Tarifs: 12,50$ par personne ou 30$ par voiture. Mardi: 7,50$ par personne ou 30$ par voiture. Gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

Les chiens en laisse sont acceptés.

Pour la programmation complète, rendez-vous ici.

800 Chem. du Ciné Parc, Mont-Saint-Hilaire

Estrie

Beau temps, mauvais temps, le ciné-parc Orford projete des films tout l'été sur ses trois écrans. Assurez-vous d'arriver avant la noirceur pour passer au restaurant vous chercher un popcorn bien beurré, et pour vous assurer d'avoir de bonnes places.

Le ciné-parc est ouvert 7 soirs sur 7.

Les films sont offerts en version anglaise ou française.

Tarifs: 13 ans et plus : 14$, 5 ans et plus : 1,50$, Étudiant : 10$, 12 ans et moins : 4$, 2 ans et moins : gratuit, Mardi : 8$ (maximum en tout temps par automobile : 35$, taxes incluses.)

Les chiens en laisse sont acceptés.

Pour la programmation complète, rendez-vous ici.

2751 Rue Roméo-Lacroix, Sherbrooke

Laurentides

Le ciné-parc Belle-Neige à Val Morin possède deux écrans géants et propose une expérience authentique en pleine nature. Des films en anglais sont présentés le mercredi. Le jeudi laisse place à d’alléchantes promotions, dont l’admission générale à 6,52$ et à 3,92$ pour les 4 à 10 ans (c’est gratuit pour les 0 à 3 ans).

Le ciné-parc est ouvert 7 soirs sur 7.

Les films sont offerts en version anglaise (le mercredi) ou française.

Tarifs: 11 ans et plus : 10,87$, 4-10 ans: 6,52, Gratuit pour les 0-3 ans.

Les chiens en laisse sont acceptés.

Pour la programmation complète, rendez-vous ici.

6820 QC-117, Val-Morin



Rive-Nord de Montréal

Le ciné-parc Saint-Eustache agit telle une machine à remonter dans le temps. Avec ses installations rétro à souhait et ses 5 écrans, vous serez certainement tentés de prendre plusieurs photos pour votre Insta!

Le ciné-parc est fermé le lundi et le jeudi.

Films présentés en français seulement

Tarifs: 11 ans et plus: 10,44$, 65 ans et plus: 6,96$, Mardi et mercredi : 6,96$ (taxes en sus)

Les chiens en laisse sont acceptés.

Pour la programmation complète, rendez-vous ici.

455 Av. Mathers, Saint-Eustache

