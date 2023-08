Arrêtez d’aller en vacances à Hawaï, demandent les Autochtones de l’archipel

Partager







«Maui n’est pas la destination pour vos vacances actuellement»: voilà l’avertissement que l’acteur natif d’Hawaï Jason Momoa a servi à ses abonnés Instagram. Mais il n’est pas le premier à exhorter les touristes de ne pas visiter l’archipel paradisiaque: la communauté autochtone fait la même demande depuis des années.

«NE VOUS RENDEZ PAS À MAUI. Ne vous persuadez pas que votre présence est nécessaire sur une île qui souffre autant», poursuit l’acteur dans sa publication.

«Notre communauté a besoin de temps pour guérir, faire son deuil et se reconstruire. Cela signifie que moins il y a de visiteurs sur l’île qui utilisent des ressources critiques devenues extrêmement limitées, mieux c’est», peut-on aussi lire.

Ce message fait écho à celui des autorités d’Hawaï, qui demandent aux touristes d’éviter d’y voyager afin que les chambres d’hôtel puissent accueillir les sinistrés et les premiers répondants.

Or, certains touristes ont préféré demeurer sur l’île malgré tout, ont déploré des résidents de Maui à la BBC.

«Les eaux dans lesquelles nos concitoyens sont morts il y a trois jours sont les mêmes que celles dans lesquelles ces visiteurs – les touristes – se baignaient le lendemain», a indiqué une résidente en entrevue avec la BBC.

Près d’une centaine de personnes sont mortes depuis le début des incendies qui ravagent la ville balnéaire de Lahaina depuis près d’une semaine. Cela en fait les feux de forêt les plus meurtriers de l’histoire de Maui, mais aussi de l’histoire des États-Unis. Et le bilan risque de s’alourdir.

D’importantes conséquences

Mais depuis plusieurs années, les Autochtones de l’archipel demandent que les touristes cessent de voyager à Hawaï en raison des conséquences environnementales et économiques de la venue de millions de personnes sur leur territoire. Ou, du moins, d’adopter un comportement plus responsable lors de leur passage.

«Au fil des décennies, le nombre de visiteurs a augmenté et a commencé à épuiser les ressources naturelles, à endommager l’environnement délicat et à affectes les pratiques et les rituels traditionnels», a souligné Diana Su, gestionnaire sénior du marketing du Waikiki Beach Marriott Resort & Spa, qui a grandi à Honolulu, en entrevue à USA Today.

En 2019, 10,4 millions de touristes ont visité l’archipel, un record pour cet État américain qui compte 1,4 million d’habitants. Si la pandémie a fait chuter ce nombre, il est désormais de retour à la normale: plus de 9,2 millions de personnes y ont voyagé en 2022.

Le quart des résidents estiment que le tourisme génère plus de problèmes que de bénéfices, selon un sondage du Département du tourisme d’Hawaï. Les répondants citent notamment la surpopulation, les dommages à l’environnement et une hausse du coût de la vie pour les résidents comme les conséquences principales. Les deux tiers croient également que l’île est gérée pour les touristes au détriment de la population locale.

