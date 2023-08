Jessica Chastain confie avoir vomi avant une scène de baiser

Partager







Jessica Chastain «a vomi» avant d'embrasser la co-vedette de sa pièce de Broadway.

L'actrice de 46 ans a raconté cette anecdote dans un épisode du podcast SmartLess, mardi, et a révélé que le moment s'était déroulé lors d'une récente représentation d'A Doll's House.

«Je peux le dire maintenant, parce que nous avons fini. C'est vraiment dégoûtant, ce que je vais vous dire les gars, a-t-elle lancé aux animateurs, les acteurs Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett. J'ai vomi. J'ai vomi et j'ai avalé mon vomi. Et personne ne l'a su!»

Donnant plus de contexte, elle a ajouté: «J'étais en train de sangloter et je me suis penchée et c'est arrivé.»

«Je devais embrasser quelqu'un! Oui! C'était un cauchemar et je ne pouvais pas l'expliquer», a-t-elle poursuivi.

La star de Zero Dark Thirty a expliqué que même si le baiser sur scène était généralement «sensuel», c'était «évidemment un baiser à bouche fermée» ce soir-là.

«La seconde où nous avons fini le rappel et que le rideau est tombé, j'ai dit: "Les gars, je suis vraiment désolée, j'ai vomi"», a-t-elle raconté.

Jessica Chastain a joué le rôle de Nora Helmer dans A Doll's House, la pièce du XIXe siècle d'Henrik Ibsen.

La production du Hudson Theatre mettait également en vedette l'acteur de Hamilton Okieriete Onaodowan et Arian Moayed, vu dans la série Succession.

