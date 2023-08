Stanley: Un nouveau restaurant à deux pas du Centre Bell à Montréal

Partager







Si vous cherchez un endroit ou attraper un morceau avant un concert ou un match de hockey au Centre Bell, voici une nouvelle option.

C'est dans le majestueux hall d'entrée de l'hôtel Le Sheraton que s'est installé le Stanley: une nouvelle adresse où bien manger matin midi et soir.

Proposée par le chef Alexandre Martin, la carte est surtout axée sur le partage et sur la cuisine d’inspiration locale. On y retrouve des plats séparés en plateaux à partager (charcuteries, huîtres, dégustation de tartares (!!!), etc.).

On y retrouve également des plats pour moi et nous (portions individuelles ou en duo). Les portions sont généreuses et bien présentées. Lors de notre visite, nous avons particulièrement apprécié le plateau de dégustation de tartares, avec du saumon, du thon et du boeuf. Sinon, la cuisine propose ses classiques comme la pièce du boucher, une guédille au homard, des cavatellis, hamburgers, bols poké et plus.

Une carte de cocktails (avec ou sans alcool) et de vins qui s'accordent parfaitement avec l’offre gourmande est aussi proposée. Lors de votre visite, misez sur les créations des mixologues pour lancer le repas de belle façon. Prévoyez payer entre 15$ et 28$ pour un cocktail. Le restaurant Stanley propose également sa bière locale brassée en partenariat avec la Brasserie Harricana. Ils ont travaillé ensemble afin d’élaborer deux bières Stanley uniques, soit la 1201 et la 1892.

Du côté des desserts, nous avons été impressionné par la présentation tout particulièrement soignée. Le Au moment du dessert, succombez au Lavande, une mousse au citron avec lavande qui est un spectacle pour les yeux autant que pour les papilles.

Le Stanley vaut le détour si vous cherchez un bel endroit pour une réunion professionnelle, un évènement à célébrer, un endroit près du Centre Bell ou si vous séjournez dans l'hôtel Le Sheraton, voici une option à considérer.

Les petits plats tournent autour de 15$. Pour les plats de poisson et de viande, comptez de 30$ à 46$.

1201, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (dans l'hôtel Sheraton)

