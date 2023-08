Restaurer la nature en faisant votre jogging grâce à des semelles écolos

Partager







Que diriez-vous de donner un coup de main à la planète chaque fois que vous sortez courir (ou marcher)? C’est l’idée derrière Rewild the Run, une semelle imprimée en 3D pour des chaussures de course qui permet de ramasser de la saleté tout le long du trajet, en plus de disperser des semences végétales.

C'est Kiki Grammatopoulos, une étudiante à la maitrise de l'Université Saint Martins, au Royaume-Uni, qui est derrière cette semelle.

La semelle est recouverte de petites boucles qui servent de crochets et qui permettent, en touchant le sol, d'accrocher la saleté et des semences qui pourront ensuite se disperser. La technologie imite la manière dont certains types de graines s’accrochent à la fourrure des animaux sauvages.

La semelle imite également la forme de sabot de bison. Pourquoi le bison? Ce dernier joue un rôle essentiel dans le maintien de son propre écosystème. Lorsqu’il broute, il aère le sol grâce à sa forme unique de sabot, tout en enfonçant les graines accrochées sur lui dans le sol.

PHOTO Maël Hénaff pour Kiki Grammatopoulos

En mode imitation

Pour élaborer sa semelle, l'étudiante s'est inspirée du principe de biomimétisme, qui consiste à reproduire des techniques ou des processus naturels.

Comme elle l'explique à CNN, l'étudiante s'est intéressée à deux végétaux pour concevoir les boucles: la lampourde glouteron — les petites boules qui s'accrochent aux vêtements en forêt et qui ont inspiré la création du velcro — et la griffe du diable.

PHOTO George Downham pour Kiki Grammatopoulos

«Avant de faire toute modélisation 3D, j’ai couvert mes chaussures de velcro pour voir ce que mes chaussures allaient ramasser et quelles parties de la chaussure [en ramasseraient le plus]», précise-t-elle, ajoutant qu'il s'agit encore d’un prototype, pas un produit final.

Une fausse bonne idée?

La semelle Rewild the Run pourrait toutefois avoir des effets indésirables, puisqu'elle serait un «excellent moyen» de propager des espèces envahissantes, avance Stephen Carver, géographe et professeur à l’Université de Leeds au Royaume-Uni.

«Comment ces semelles feront-elles la distinction entre les graines d’espèces végétales indigènes et non indigènes?», se questionne-t-il.

«J’aime l’idée des semelles, mais je crains qu’elles aient peu d’effets positifs, voire des effets inverses», lance le géographe.

PHOTO Maël Hénaff pour Kiki Grammatopoulos

Kiki Grammatopoulos reconnaît qu’il est important de s’attarder à la propagation potentielle d'espèces envahissantes, notamment en continuant de travailler sur son invention. Selon elle, il est aussi important d'avoir des discussions plus larges pour trouver des solutions pour permettre à la nature de se restaurer et redonner vie à ce qui a été détruit.

Selon elle, sa semelle pourrait être une manière de remodeler la nature à petite échelle, dans des endroits où il n'est pas possible de laisser la nature faire son travail toute seule.

− Avec les informations de CNN

