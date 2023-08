Un corbillard s'arrête au service au volant d'un McDo pour honorer le dernier souhait d’un amateur de la chaîne

Partager







Les clients d’un restaurant McDonald’s à West Yorkshire en Angleterre ont été surpris dimanche lorsqu’un corbillard se serait présenté au service au volant pour honorer le dernier souhait d’un amateur de la chaîne, qui s’y présentait contre vents et marées au quotidien.

«Il trouvait du plaisir dans tout et il aurait absolument adoré ça. Tout le monde a dit que c'était l'enterrement le plus heureux auquel ils ont assisté», a relaté dimanche Christine, la femme du défunt, en entrevue avec «The Sun».

Depuis plus de 16 ans, Lindsay Walker, 73 ans, se présentait chaque matin au service au volant de son McDonald’s préféré pour y commander un cappuccino à six sucres sans poudre de cacao, à un point tel où il était rapidement devenu un des réguliers de la place, particulièrement populaire auprès des employés.

Malgré des problèmes de circulation qui lui donnaient froid, l’amateur s’entêtait à se présenter à l’établissement tous les matins, blaguant régulièrement sur le fait qu’il souhaitait que son corbillard y fasse un détour à sa mort, a poursuivi le média britannique.

Sauf que le mois passé, le septuagénaire aurait perdu la vie d’un saignement au cerveau.

Souhaitant réaliser son dernier souhait, sa famille aurait organisé une procession avec l’établissement pour qu’il puisse y effectuer une dernière visite. La ligne du service au volant aurait par ailleurs été fermée au public pour l’occasion, et plusieurs employés auraient pris congé pour se présenter à ses funérailles.

«Il y avait des gens à l’intérieur qui déjeunaient – je ne peux pas imaginer ce qu’ils devaient penser, a confié sa fille, Melanie, à ‘’The Sun’’. Il est mort il y a cinq semaines et il trouve encore des façons de me rendre gênée. Mais c’était personnel pour lui et ça a rendu le tout spécial.»

