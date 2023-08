15 photos marquantes de Madonna à travers les âges à l'occasion de son 65e anniversaire

Partager







Déjà 65 ans pour Madonna! Au fil des âges et des étapes de sa carrière, la reine de la pop a toujours eu le don de se réinventer. Place à 15 photos marquantes pour souligner son anniversaire qu'elle fêtera mercredi.

Une enfance modeste

Madonna Louise Ciccone est née le 16 août 1958 au Michigan. Sa mère décède alors qu'elle n'a que cinq ans.

Photo Instagram

Vers la célébrité

Très jeune, elle commence à entretenir le désir de devenir une star. Madonna partira bientôt vers New York pour réaliser ses rêves.

Photo Instagram

Madonna étudiera notamment la danse dans sa nouvelle ville.

Getty Images

L'amour du cinéma

Fascinée par le monde du cinéma, Madonna a toujours rêvé d'allier sa carrière de chanteuse à celle d'actrice. Ici, elle joue dans Who's That Girl en 1987. Une carrière qui ne sera malheureusement pas toujours saluée par la critique.

PHOTO COURTOISIE WARNER BROS. IN

Une histoire particulière avec Montréal

Après la sortie des albums Madonna (1983), Like A Virgin (1984) et True Blue (1986), la star se produit à Montréal au Forum les 6 et 7 juillet 1987. Une belle occasion pour elle d'annoncer ses racines québécoises du côté de sa mère!

PHOTO JOHN TAYLOR / LES ARCHIVES

Madonna au Stade olympique à l'occasion du Girlie Show en 1993.

Passion pour la mode

Reconnue pour ses looks audacieux et iconiques, Madonna a marqué les esprits avec ce bustier de Jean-Paul Gaultier, qu'elle a porté avec panache lors de la tournée Blond Ambition en 1990.

PHOTO D'ARCHIVES

Madonna était présente au défilé de la collection printemps-été de Versace au Ritz Carlton Hotel en 1993.

Pierre Vauthey

Malgré les années qui passent, Madonna n'a jamais eu peur d'oser. La voici encore ici lors d'un événement caritatif à New York en 2006.

AFP

Écrire pour les enfants

En plus de son amour de la musique et du cinéma, la star s'est illustrée en écrivant des livres pour enfants qui ont eu un beau succès.

AFP

De record en record

Celle qui cumule les records impressionnants a attiré plus de 114 millions de téléspectateurs avec son spectacle de la mi-temps du Super Bowl XLVI, le 5 février 2012, du jamais vu à cette date.

AFP

Céline Dion fan de Madonna

Saviez-vous que Céline Dion avait déjà imité Madonna en reprenant la chanson Papa Don't Preach? Fan de Madonna depuis de nombreuses années, Céline ne manque jamais une occasion de lui lancer des fleurs.

WireImage

Controverses

Madonna n'a jamais eu peur de choquer tout au long de sa carrière, soulevant d'innombrables controverses: en voici une preuve avec ces baisers volés à Britney Spears et Christina Aguilera aux VMAs en 2003!

Une maman dévouée

Mère de six enfants, Madonna a avoué que son rôle le plus dur et le plus beau est certainement celui d'être maman.

AFP

En convalescence

Après une grave infection bactérienne au mois de juin dernier, Madonna se remet peu à peu. Elle a tout de même dû annuler des dates de sa tournée Celebration. La star viendra finalement au Centre Bell les 18 et 20 janvier prochains.

Getty Images via AFP

