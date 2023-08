BIXI retire la pub controversée d'un lobby du pétrole canadien

Partager







BIXI a retiré de ses stations la publicité de l’Alliance nouvelles voies qui prônait la capture et le stockage de carbone comme solution pour rendre les activités des pétrolières carboneutres et qui a été dénoncée par des militants écologistes, rapporte La Presse.

«Nos valeurs sont liées au développement durable. BIXI a demandé le retrait de cette publicité à Outfront, ce qu’ils ont décidé de faire et nous en sommes satisfaits. Outfront a le mandat exclusif de gérer les espaces publicitaires du réseau BIXI», a indiqué l’organisme à 24 heures.

Une pub contenant de la désinformation climatique de l'Alliance nouvelles voies a disparu ce matin d'une des stations @BIXImontreal où on la retrouvait 👀 pic.twitter.com/lOmtmehpFY — Caroline Brouillette (@carobrouillette) August 14, 2023

Des utilisateurs de X/Twitter ont également noté lundi que la publicité était disparue d’au moins un abribus de la Société de transport de Montréal (STM).

La publicité semble aussi avoir été retirée de cet abris bus de la STM?! 🤓 https://t.co/vbP88wA6b6 pic.twitter.com/Txc9AnjCuc — Louis Couillard (@louis_couillard) August 14, 2023

Questionné à ce sujet par 24 heures, Québecor affichage, qui assure la gestion de l’affichage publicitaire sur les abribus à Montréal, a affirmé que le retrait a été fait puisque la campagne de publicité prenait fin le dimanche 13 août.

«Ce n’était donc pas en lien avec les critiques ou le fait que l’Alliance [nouvelles voies] se trouve sous enquête», a ajouté Michel Drouin, directeur général du développement des affaires chez Québecor affichage.

Pour les militants écologistes, la campagne de pub de l’Alliance nouvelles voies contribuait à «mésinformer et désinformer le public sur les causes profondes de la crise climatique et le rôle des entreprises fossiles dans sa résolution», avait indiqué la directrice générale du Réseau action-climat, Caroline Brouillette, en entrevue.

Transgesco, la filiale commerciale de la STM, avait indiqué à 24 heures que comme la publicité ne contrevenait aux Normes canadiennes de la publicité, elle ne pouvait pas faire «de censure publicitaire». L’entreprise a également ajouté que la STM n’est pas responsable du contenu que l’on trouve dans ses espaces publicitaires.

L’Alliance nouvelles voies fait actuellement l’objet d’une enquête du Bureau de la concurrence à la suite du dépôt d’une plainte par Greenpeace.

Ce dernier estime que le lobby pétrolier «a contrevenu à la Loi sur la concurrence en faisant des déclarations environnementales fausses ou trompeuses» en lien avec sa campagne publicitaire Mettons ça au clair, diffusée entre octobre 2022 et janvier 2023. Celle-ci passait essentiellement le même message que celui que l’on a pu voir dans les installations de Bixi et les abribus.

