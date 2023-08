Au Mississippi, une ado de 13 ans a été forcée de donner naissance après un viol

Partager







Violée par un inconnu devant sa maison, une jeune fille de 13 ans au Mississippi a été forcée de donner naissance à un petit garçon après que son État et ceux adjacents aient banni l’avortement, lui rendant impossible le chemin vers la clinique la plus proche.

«Je n’avais pas les fonds pour tout ça», a déploré sa maman, surnommée Regina, dans un rapport du magazine Time rapporté par The Guardian lundi.

Il y a un peu plus de neuf mois, la jeune fille jouait seule devant sa maison au moment où un inconnu l’aurait agressée. C’est après avoir amené sa fille chez le médecin pour des vomissements incontrôlés que Regina aurait appris ce qui s’était passé.

Dans l’incapacité de se rendre à la clinique d’avortement la plus proche, située à Chicago, à plus de 9 heures de route de son domicile, la jeune fille de 13 ans a ainsi dû se résoudre à contrecœur à donner naissance à 39 semaines de grossesse à un petit garçon − qu'elle a surnommé «Peanut» −, malgré les efforts de sa mère impuissante.

Car selon cette dernière, le coût pour procéder à l’opération, incluant le voyage, l’hôtel, le congé de travail à prendre ainsi que le prix de l’avortement même, était trop élevé pour ses moyens.

«Cette situation fait le plus mal parce que c'était une enfant innocente qui faisait ce que font les enfants: elle jouait dehors. Et c'était mon enfant, a déclaré sa mère. Ça fait toujours mal, et ça fera toujours mal.»

À l’aube de l’adolescence, la jeune fille serait la dernière victime de la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin 2022, qui avait renversé les droits d’accès à l’avortement à l'échelle nationale, menant à 14 lois d’État interdisant l’opération, selon les informations du Centre des droits reproductifs partagées par The Guardian.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi au Mississippi, l’État aurait permis deux exceptions, qui requièrent que le viol soit signalé aux forces de l'ordre afin de pouvoir bénéficier d'un avortement légal.

Mais même si un avortement est permis, la patiente doit se rendre dans un État où l’avortement est pratiqué pour obtenir l’opération.

