Madonna célèbrera ses 65 ans en convalescence

Après une grave infection bactérienne qui l’a forcée à repousser le coup d’envoi de la Tournée Celebration, Madonna s’est offert des vacances à quelques jours de ses 65 ans.

Aperçue à l’aéroport JFK à New York aux côtés de son fils David Banda, Madonna s’est éloignée de la ville avant cet anniversaire marquant du 16 août. Même si la destination de l'escapade n'est pas connue, on se doute que les 65 ans de la star risquent de se passer au calme.

Le 28 juin, on apprenait que la star avait été retrouvée inconsciente dans sa demeure de New York après une infection bactérienne qui s’est rapidement aggravée. Intubée, l’artiste a passé plusieurs jours aux soins intensifs. Une annonce qui a créé beaucoup d'émoi et de spéculations sur l'état de santé de l'artiste.

Dans une publication Instagram partagée le 10 juillet, la chanteuse de Like a Prayer a annoncé qu’elle fera tout pour retrouver la santé dans les prochaines semaines. « Ma priorité est maintenant ma santé et de devenir plus forte, et je vous assure, je serai de retour avec vous le plus tôt possible! »

Face à ses graves problèmes de santé, Madonna a dû repousser des dates de la Tournée Celebration, qui devait débuter le 15 juillet à Vancouver. La tournée mondiale sera finalement lancée en octobre en Europe.

La star a d’ailleurs dû annuler son passage au Centre Bell de Montréal les 19 et 20 août. Ces spectacles ont été remis au 18 et 20 janvier 2024. Les billets achetés pour les anciennes dates pourront être utilisés pour ces concerts.

Si elle a été obligée de ralentir le rythme, Madonna a toutefois partagé quelques publications qui laissent espérer qu’elle va de mieux en mieux. Et visiblement, elle a hâte de retrouver son public!

Véritable force de la nature qui a su se réinventer d’innombrables fois depuis ses débuts à fin des années 70, la star a réussi à se tailler une carrière musicale exceptionnelle.

Madonna en 10 dates marquantes

16 août 1958 : Madonna Louise Ciccone naît à Bay City aux États-Unis.

Septembre 1978 : Selon les rumeurs, la jeune femme débarque à New York avec seulement 35 dollars et le désir fou de devenir une star.

6 octobre 1982 : L’artiste lance son premier single solo, Everybody.

12 novembre 1984 : Madonna connaît le succès avec son deuxième album Like A Virgin.

30 juin 1986 : L’artiste sort l'album True Blue, qui sera le plus populaire avec des ventes estimées à plus de 25 millions d’exemplaires.

1989 : Le vidéoclip de la pièce Like a Prayer choque notamment à cause de croix enflammées. Un des premiers scandales d’une longue série pour Madonna!

31 mars 1994 : L’artiste réaffirme son côté irrévérencieux au Late Show With David Letterman en sacrant allègrement en ondes.

28 août 2003 : Madonna embrasse Britney Spears et Christina Aguilera aux VMAs, créant un des moments les plus évoqués de ce gala.

5 février 2012 : La star attire 114 millions de téléspectateurs – un record! - en assurant le spectacle de la mi-temps du Super Bowl XLVI.

Août 2022 : Madonna est la première femme à compter au moins un album dans le top 10 des ventes des États-Unis à chaque décennie depuis les années 80.

