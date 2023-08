Quel est le salaire des enseignantes et des enseignants au Québec en 2023?

Partager







Avec la rentrée qui approche, la pénurie de professeurs au primaire et au secondaire inquiète dans le milieu scolaire. Malgré une hausse de leur salaire d’environ 15% en 2022, il manquerait toujours près de 1000 profs dans le réseau, selon les derniers chiffres de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Une question se pose donc: combien ça gagne, au juste, une enseignante ou un enseignant au Québec?

Voici ce qu’il y a à savoir sur le métier d’enseignant et d’enseignante au Québec en 2023.

Que font les enseignants et enseignantes?

Au quotidien, les profs doivent enseigner la matière, préparer les outils d’apprentissage des élèves, les évaluer, collaborer avec les parents et le personnel de l’école pour répondre aux besoins individuels des jeunes, puis organiser des activités éducatives ou parascolaires, peut-on lire sur le site du gouvernement du Québec.

Les enseignantes et enseignants au préscolaire et au primaire sont le plus souvent responsables d’un seul groupe d’élèves à qui ils enseigne différentes matières. «Ce sont des généralistes», résume la première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Brigitte Bilodeau.

Dans le cas des spécialités comme l’éducation physique, les enseignants et enseignantes interviennent auprès de plus d’un groupe.

Au secondaire, les enseignants et enseignants se spécialisent généralement dans une seule matière (mathématiques, français, univers social, etc.) qu’ils enseignent à plusieurs groupes d’élèves.

Le salaire

Le salaire varie selon divers facteurs, mais surtout le nombre d'années d'expérience. Il ne s'agit évidemment pas de la seule donnée à considérer lorsque l'on choisit cet emploi. Les avantages sociaux – comme les vacances estivales de huit semaines – ainsi que les horaires peuvent influencer la qualité de vie. Voici quand même une idée de ce à quoi s'attendre d'un point de vue strictement financier.

Le salaire au public

Dans le système public, l’échelle salariale des enseignants est composée de 16 échelons, tous gravis après un an de travail à temps plein, soit 32 heures par semaine à l’école, selon leur contrat de travail.



«Mais la tâche d’un enseignant ne s’arrête pas aux portes de l’école», précise Brigitte Bilodeau de la FSE. «Ça ne comprend pas tout le travail de préparation et de correction. Dans les faits, un professeur travaille plus de 40 heures par semaine durant l’année scolaire.»



La quasi-totalité des enseignants commence à l’échelon 3, qui est déterminé en fonction de leurs années d’études. Ils touchent aujourd’hui un salaire annuel d’entrée de 53 541$ à cet échelon.



Le salaire annuel maximal – pour les enseignants au sommet de l’échelle – est de 92 027$. Il est atteint après 13 ans de service.



Voici l’échelle salariale en vigueur au public:

Échelon 1: 46 527$

Échelon 2: 49 636$

Échelon 3: 53 541$

Échelon 4: 55 326$

Échelon 5: 56 550$

Échelon 6: 57 801$

Échelon 7: 60 259$

Échelon 8: 62 820$

Échelon 9: 65 489$

Échelon 10: 68 273$

Échelon 11: 71 174$

Échelon 12: 74 199$

Échelon 13: 77 353$

Échelon 14: 80 640$

Échelon 15: 84 066$

Échelon 16: 92 027$

Des primes annuelles d’éloignement – de 6 472$ à 22 100$ – sont également offertes, selon le secteur.

Le salaire au privé

Les établissements d’enseignement privés offrent pour la plupart des salaires équivalents à ceux en vigueur dans le secteur public, en raison des clauses de parité salariale inscrites dans les conventions collectives par lesquelles l’employeur s’engage à accorder automatiquement les gains ou les avantages qui pourraient être obtenus pour des emplois similaires.



Pour freiner la pénurie de professeurs, certaines écoles proposent des salaires d’entrée plus élevés qu’ailleurs dans le réseau. Ils débuteront par exemple à l’échelon 5 plutôt qu’au troisième comme 99% des enseignants et enseignantes au public.

Le salaire des suppléants

La rémunération des enseignants et enseignantes qui font de la suppléance est différente que celle des professeurs réguliers. Elle est calculée à partir de l’échelon 1 (46 527$), peu importe le niveau d’expérience, et varie selon le temps de travail.



Un suppléant au primaire est payé en fonction des minutes travaillées:

60 minutes ou moins: 46,52$

Entre 61 minutes et 150 minutes: 116,30$

Entre 151 minutes et 210 minutes: 162,82$

Plus de 210 minutes: 232,60$

Au secondaire, sa paie varie plutôt en fonction du nombre de périodes (75 minutes) de remplacement dans une journée.

1 période: 69,78$

2 périodes: 139,56$

3 périodes ou plus: 232,60$

«Ça ne sera jamais aussi payant que de faire une journée de travail dans une classe ordinaire, souligne Brigitte Bilodeau. Mais on voit qu’il y a de plus en plus d’enseignants qui décident de ne pas prendre la charge d’un groupe d’élèves, qui vont rester en suppléance pour éviter toute la surcharge de travail.»



«Quand on fait de la suppléance, à 15h30 ou 16h, la journée est terminée, poursuit-elle. Ils n’ont pas à préparer leur cours, à faire de la correction, il n’y a pas de rencontres de bulletins. Tu fais ta journée et c’est tout.»

Les études requises

Pour exercer le métier d’enseignant ou enseignante au Québec, il faut être titulaire d’un brevet d’enseignement, qui s’acquiert généralement par un baccalauréat de 120 unités (quatre ans à temps plein), incluant tous les stages de formation et la réussite de l'examen de langue du ministère de l’Éducation.



C’est la voie «classique» pour devenir enseignant ou enseignante au primaire et au secondaire, mais il en existe d’autres.



Depuis 2021, un brevet d’enseignement peut aussi être obtenu par quelqu’un qui a un baccalauréat dans une autre discipline à condition de faire une maîtrise qualifiante de 60 unités (deux ans à temps plein) en enseignement en formation générale, en incluant toujours les stages et la réussite de l'examen de langue du ministère de l’Éducation.

Pour combler la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau scolaire, il est aussi possible de devenir prof sans brevet, mais avec une autorisation provisoire d'enseigner.



Plusieurs écoles du Québec sont d’ailleurs à la recherche de profs «non légalement qualifiés» pour la rentrée, donc sans brevet d’enseignement. Un rapport de la vérificatrice générale (VG) du Québec publié en mai dernier confirme que plus du quart des enseignants qui ont travaillé en 2020-2021 étaient dans cette situation.



Quatre avenues sont possibles pour obtenir une autorisation provisoire d'enseigner, mais il faut d’abord être inscrits à un baccalauréat de 120 unités en enseignement en formation générale dans une université québécoise:

Avoir terminé au moins deux années du programme.

Être titulaire d'un DEC technique en éducation à l'enfance ou d'une formation équivalente, et avoir accumulé neuf unités au baccalauréat.

Être titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent – excluant les diplômes universitaires de formation à l'enseignement –, avoir accumulé au moins 45 unités dans une ou des matières enseignées, et accumuler neuf unités au baccalauréat.



Les étudiants inscrits à la maîtrise qualifiante peuvent également obtenir une autorisation provisoire d'enseigner, s’ils ont accumulé au moins 45 unités dans une ou des matières enseignées ainsi que neuf unités à la maîtrise.

Faut-il être membre d’un ordre?

À ce jour, il n’existe pas d’ordre professionnel pour les enseignants, mais la question fait débat depuis longtemps. Plusieurs experts affirment que la création d’un tel ordre permettrait de s’assurer du niveau de compétence des enseignants et de mieux protéger les élèves.

