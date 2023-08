Un condo hyper chic au bord d’un terrain de golf à vendre à Sainte-Julie pour 1 275 000$

Partager







Acheteurs exigeants, cette propriété est pour vous!

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Situé sur la Rive-Sud de Montréal, dans la ville de Sainte-Julie, ce condo d’exception profite d’un emplacement de rêve. Il est non seulement adossé au Club de golf de la Vallée du Richelieu, mais il offre également un accès privilégié à la métropole en une trentaine de minutes seulement.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Son décor contemporain et élégant promet un cadre de vie clé en main qui charmera forcément ceux et celles qui souhaitent défaire leurs boîtes sans avoir à sortir les marteaux.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Visionnez la vidéo ci-haut pour la visite complète!

Doté d’une impressionnante fenestration et de plafonds de neuf pieds, le condo sur deux étages jouit d’une magnifique vue sur la végétation, presque comme si celle-ci faisait partie des meubles.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Ce sentiment de grandeur se ressent immédiatement dans l’aire de vie principale, où l’on retrouve une cuisine moderne avec un immense îlot en quartz, un chaleureux séjour et une salle à manger ouverte sur la nature.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Le reste de la demeure aborde également ce style épuré et chic. Les trois chambres à coucher, dont la suite principale avec son dressing et sa salle de bain attenante, nous donnent pratiquement l’impression de séjourner dans un luxueux hôtel.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

Au premier étage, vous découvrirez l'entrée pour le garage double, un espace dédié au sport, plusieurs zones de rangement et un accès à votre propre ascenseur.

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

La visite de ce fabuleux condo se termine sur la terrasse, extension de la propriété qui invite instantanément à la détente et au partage. Gâté par l’ombre des arbres matures et par la vue sur le parcours de golf, cet espace intime est également équipé d’un toit rétractable et d’une cheminée au gaz. Le rêve, quoi!

Courtoisie Olivier Sénécal-Viau, Keller Williams

La somme demandée pour mettre la main sur ce condo de luxe est de 1 275 000$. Pour plus de détails, veuillez contacter Olivier Sénécal-Viau chez Keller Williams Urbain.

