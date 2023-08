Voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium d’août

Partager







Sony a dévoilé les nouveaux jeux qui s’ajouteront aux catalogues PlayStation Plus Extra et Premium en août, et il y en aura pour tous les goûts! Ça rime.

Dès le 15 août, les membres PlayStation Plus Extra et Premium pourront profiter d’une panoplie de jeux. Au nombre des nouveautés figurent deux jeux indépendants, dont le titre québécois Sea of Stars, et la drôle de simulation de déménagement Moving Out 2. Ces jeux seront disponibles le premier jour de leurs lancements.

PlayStation Plus Extra (et Premium)

Destiny 2 The Witch Queen / La Reine Sorcière (PS4, PS5)

Sea of Stars (PS4, PS5) - 29 août

Moving Out 2 (PS4, PS5) - 15 août

Lost Judgment (PS4, PS5)

Destroy All Humans 2 Reprobed (PS4, PS5)

Two Point Hospital: Jumbo Edition (PS4)

Source of Madness (PS4, PS5)

Cursed to Golf (PS4, PS5)

Dreams (PS4)

Hôtel Transylvanie : Monstrueuses aventures (PS4, PS5)

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition (PS4, PS5)

Spellforce III Reforced (PS4)

Midnight Fight Express (PS4)

PlayStation Plus Premium (classiques)

MediEvil: Resurrection (PS4, PS5)

Ape Escape: On the Loose (PS4, PS5)

Pursuit Force: Extreme Justice (PS4, PS5)

