Ce populaire café en Estrie annonce sa fermeture

Une rumeur circulait depuis peu stipulant que les portes du café BOLT à Knowlton allaient fermer.

Véritable repaire des «cool kids» du coin, les amis et les familles se donnaient rendez-vous au BOLT pour boire un café sur la terrasse, autour du lac ou pour y attraper une bouteille de vin d'importation privée. En journée, les étudiants et les télétravailleurs se posaient de longues heures avec un matcha, un latté ou un sandwich à leur côté.

Ce mercredi matin, le café apprécié a confirmé la rumeur en annonçant qu'il tirait sa révérence.

Cependant, le BOLT a le coeur à la fête et souhaite souligner avec sa clientèle la fin de ce beau chapitre qui a duré trois ans.

Ils lancent le rendez-vous le 26 août prochain où DJ, cocktails, vins et bières seront de la partie.





«Nous avons passé un super 3 ans à mettre sur pied un endroit rassembleur et festif. Grâce à votre loyauté nous avons vécu des moments mémorables. Nous vous donnerons plus de détail pour la suite dans les prochaines semaines. On passe le flambeau à des gens talentueux qui sauront faire vivre la « vibe » du BOLT avec brio!!» écrivent les propriétaires du BOLT.





On a TRÈS hâte de connaître la suite!

Petit indice de rien: Les nouveaux propriétaires de la bâtisse du BOLT possèdent un café à Montréal.... À suivre....

26 août 2023

100, chemin Lakeside, Knowlton

