Îles Caïmans: Quoi faire pour un séjour de rêve sur l'une des plus belles plages des Caraïbes

Bienvenue au Paradis!

Ou plutôt, devrions-nous dire bienvenue aux Îles Caïmans, petites parcelles de terre enchanteresses qui émergent des eaux cristallines de la mer des Caraïbes et qui attirent chaque année les vacanciers convoitant la crème de la crème.

C’est l’île de Grand Cayman, la plus importante en taille de l’archipel, qui reçoit le plus de presse. À la fois réputée pour ses prestigieux hôtels et pour sa mer si belle qu'elle semble presque irréelle, celle-ci peut se targuer d’abriter l’une des plus belles plages du monde, la Seven Mile Beach.

À la croisée des chemins entre luxe et bien-être, cet idyllique croissant de sable blanc immaculé vous promet des vacances mémorables.

Ainsi, du cours de hatha yoga aux sorties de SUP sur les eaux turquoise, en passant par les soupers «farm-to-table» et les traitements de spas innovants, voici tout ce qu’il faut savoir pour passer un séjour de rêve sur les rives de la Seven Mile Beach!

Où manger?

Pour un souper festif dont vous vous souviendrez longtemps, direction le Paradise Pizza, restaurant hip par excellence de l’hôtel Palm Heights. Tous les samedis, la terrasse verdoyante de la trattoria s'enflamme sous des airs de karaoké dans le cadre de l’événement «Mambo Italiano», une soirée rassembleuse aux saveurs de Naples. Pour vous joindre à la fête, une somme de 45KYD par personne (environ 75$ canadien) vous sera nécessaire et vous assure un apéritif, une salade, des pâtes, de la pizza et un dessert. Les réservations se font par ici: hi@paradise.pizza.

747, West Bay Road, Îles Caïmans

Coup de cœur pour ce restaurant surplombant le port de Morgan qui offre une expérience authentique caïmanienne. Alors qu’on traverse les fameuses portes-fenêtres jaunes construites il y a plus de 20 ans, on débouche sur une magnifique vue où des bateaux de pêche se prélassent dans la marina et un coucher de soleil laisse présager la beauté de notre repas. Gâteau au crabe, prise du jour servie grillée, noircie ou sauté et sticky toffee pudding font la renommée de cet établissement adoré tant par les locaux que les vacanciers.

10, Morgan's Ln, West Bay, Îles Caïmans

C’est une expérience culinaire des plus Pinterest qui vous attend chez Ms. Piper’s. Située dans l’arrière-cour du Hampton, tout près de la piscine ensoleillée et des jardins luxuriants, l’adresse nous accueille avec ses parasols rose vintage, sa vaisselle méditerranéenne et sa cuisine fraîche. Inspiré par les voyages, le menu offre une variété intéressante d’assiettes à partager, de salades et de cocktails, en faisant le parfait arrêt pour un dîner au paradis.

22 Piper Way, KY1-1201, Îles Caïmans

Si vous êtes à la recherche des meilleurs sushis de l’île de Grand Cayman, vous risquez fort bien de les dénicher chez Taikun. Ce restaurant japonais de l’hôtel Ritz-Carlton fusionne les ingrédients authentiques de la cuisine japonaise à une présentation sophistiquée pour une expérience culinaire digne de ce nom. Nous nous sommes laissé aller dans un menu fixe qui nous a surpris tant par sa fraîcheur que son originalité. Le clou du spectacle: le la mousse au chocolat et au matcha répliquant à la perfection un bonsaï miniature.

Ritz Carlton, Seven Mile Beach, KY1-1209, Îles Caïmans

Beaucoup plus sobre que les autres restaurants figurant à cette liste, le Island Naturals Café demeure une très bonne adresse à prendre en note pour un repas santé sur le pouce. Smoothie, bols, wraps, collations... vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour un petit-déjeuner ou un dîner nourrissant et complètement savoureux. Nous y sommes retournés à plusieurs reprises pour nous boucher un coin entre deux baignades en eaux turquoise.

Ground Floor, 12 Earth Cl, Îles Caïmans

Grand Cayman est une destination prisée lorsqu’il est question de gastronomie et The Brasserie fait partie des raisons qui expliquent cet engouement. Si les résidents de l’île se plaisent à dire qu’ici, le concept de la ferme à la table prend tout son sens, c’est que le restaurant situé en plein cœur de la ville est entouré d’un jardin comestible parsemé d’arbres fruitiers, de fines herbes, de ruches et d’un poulailler servant de garde-manger immédiat au chef.

Ainsi, on y mange local, frais, en saison et, surtout, particulièrement bien. L’iconique grilled cheese au brie et à la mangue mérite toute votre attention, le tout accompagné d’une sangria au pitanga, ce petit fruit exotique qui rapelle la cerise.

171, Elgin Ave, George Town, Îles Caïmans

Ceux qui ne vivent que pour partager des petits plats, un bon verre de vin à la main, seront servis au Bàcaro. D’inspiration italienne, le restaurant propose un menu raffiné composé de nombreuses assiettes à savourer entre amis, le tout au pied de l’une des plus belles marinas du coin, le West Bay Yacht Club. Rustique, contemporain et élégant, l’établissement nous accueille dans une ambiance feutrée où musique live et lumières tamisées mettent la table pour l’un des meilleurs repas du voyage.

Yacht Drive, West Bay, Îles Caïmans

Que faire?

1. Se laisser surprendre par la “Rain Shower Experience”

Nous étions loin de nous douter de l’extravagance du traitement que nous nous apprêtions à recevoir alors que nous sélectionnons la « Rain Shower Experience » en amont de notre visite au Spa Hibiscus. On serait presque prêts à dire que ce soin corporel innovant fait partie des quelques expériences que l’on décrit tout simplement en s’exclamant « il faut le voir pour le croire », mais nous allons faire un effort de description pour le bien de la cause.

Pensez: on vous allonge sur une table de massage avant de vous verser une concoction au lait de coco sur l’entièreté du corps, puis de vous exfolier à l’aide d’un sucre brut. Un masque hydratant est ensuite appliqué sur votre peau neuve avant que l’on vous enveloppe dans une pellicule plastique recouverte d’une serviette chaude. Comme si cet état de grâce absolu n’était pas suffisant, on vous administre un massage pour le cuir chevelu alors que le masque pénètre dans vos pores. Finalement, une fine « pluie » se déclenche (une dizaine de jets provenant du plafond s’ouvrent) afin de rincer votre derme de la façon la plus délicate qu’il soit. Une expérience unique, on vous le disait!

The Westin Grand Cayman Seven Mile Beach Resort & Spa

30620, Seven Mile Beach, Grand Cayman, KY1-1200, Îles Caïmans

2. S’initier au Pickleball

Êtes-vous familiers avec le pickleball, ce sport de raquette qui est en train de conquérir le monde une balle perforée à la fois? Bien que nous ayons déjà eu des échos du phénomène, notre premier véritable contact avec le jeu s’est tenu au Ritz-Carlton, Grand Cayman, rien de moins!

C’est sur un terrain double, dans l’ombre de palmiers, que notre professeur nous a initiés aux rudiments de cet exercice qui combine des éléments du tennis et du badminton. Suite à notre cours 101, nous avons eu la chance de participer à un mini-tournoi entre voyageurs qui nous a non seulement permis de faire montrer notre rythme cardiaque, mais aussi de faire de fabuleuses rencontres. Serviettes froides et eau citronnée ont été la cerise sur le gâteau de cet avant-midi des plus rigolos.

The Ritz-Carlton, Grand Cayman

32348 Ky1-1209, Seven Mile Beach, Grand Cayman, Îles Caïmans

3. S'imprégner de l’art local à la Galerie Nationale

Après les traitements de spa et l’activité physique, rien comme une visite au musée pour nourrir son esprit. Nous avons donc pris la route vers la Galerie Nationale des Îles Caïmans, joli bâtiment niché tout près des eaux cristallines de la Seven Mile Beach qui se dresse fièrement comme un joyau culturel au sein de la région.

Fondée en 1996, l’institution joue un rôle central dans la préservation et la célébration de l'art local et international et nous a offert une expérience inoubliable. Vous y découvrirez une collection diversifiée d'œuvres qui reflètent la richesse culturelle et l'histoire complexe des îles, dont de vibrants tableaux, de fascinantes sculptures et un jardin qui respire le calme et le ressourcement. Que l'on soit amateur d'art passionné ou simple curieux, une visite dans ce sanctuaire créatif s’impose.

The National Gallery of the Cayman Islands

Esterly Tibbetts Hwy, Îles Caïmans

4. Admirer les eaux turquoise sur une planche à pagaie

Le soleil s’était à peine pointé le bout du nez que nous étions déjà en marche vers une activité qui figurait parmi nos moments coup de cœur du voyage. C’est sur une eau des plus calmes, exempte de baigneurs et d'embarcations, que nous avons enfourché nos planches à pagaies avec Vitamin Sea pour une leçon de SUP revigorante à souhait. Kiristen, notre instructrice au sourire contagieux, nous a initiés à la technique, aux tours et à quelques postures de yoga qui nous ont remplis de fierté. Les plus avancés pourront s’inscrire aux cours de vinyasa sur planche ou encore aux sessions nocturnes qui se donnent en petits groupes quelques fois par semaine. Trouvez l’horaire ici!

Vitamin Sea

10 Market St #269, Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands

5. Découvrir la ville riveraine de Camana Bay

Ce sont des boutiques spécialisées, une offre sportive attrayante, bon nombre d’expériences culturelles et plus d’une douzaine de restaurants, de bars et de cafés qui animent la ville riveraine de Camana Bay. Chaque jour, des milliers de personnes sillonnent ce complexe aux airs de Dix30, avec une vue panoramique sur la mer en bonus. Mention toute spéciale pour Ryde Cayman, ce studio de spinning qui offre des cours électrisants à toute heure de la journée, ainsi qu’au restaurant The Edgy Vedge avec sa riche offre de mets réconfortants et 100% véganes.

Camana Bay

10, Market St, KY1-9006, Îles Caïmans

6. Nager avec les poissons tropicaux

Palmes aux pieds et masque vissé sur les yeux, prenez le large à la découverte des récifs coralliens parmi les plus exceptionnels du monde! Nous avons découvert sous les eaux claires en apparence silencieuses de Grand Cayman un monde à part qui grouille de vie. Poissons perroquets, raies, poissons-anges, tortues... voilà seulement quelques-unes des espèces que vous pourrez observer une fois que vous aurez pénétré dans le monde fascinant des créatures marines.

La plupart des sites de snorkeling des Îles Caïmans sont facilement accessibles depuis la plage et bon nombre de compagnies locales offrent des excursions qui incluent l’équipement de base et les déplacements. Pour plus de détails sur la plongée dans ce petit paradis, c’est par ici!

Où dormir?

Service impeccable, chambres luxueuses, restaurant étoilé Michelin et plage de sable blanc parmi les plus belles des Caraïbes: voici ce que promet le Ritz-Carlton, Grand Cayman.

Nous avons été envoûtés par l’hospitalité du personnel et par ses innombrables attentions aux détails. L’hôtel propose également une multitude d'activités pour ses clients, notamment des sports nautiques, des excursions, un spa de luxe, des piscines, des terrains de golf, des clubs pour enfants et bien plus encore.

Le Palm Heights est l’hôtel tout désigné pour un séjour glamour digne des lieux fréquentés par les vedettes hollywoodiennes (littéralement!).

• À lire aussi: Voici l’hôtel où séjourner dans les Caraïbes pour croiser une vedette internationale à coup sûr

Cet établissement qui fait écho au design des années 60 et 70 longe les rives idylliques de la Seven Mile Beach et est donc un lieu de prédilection pour explorer les joyaux de la côte. Son centre de détente tout droit sorti d’une revue d’architecture, sa boutique souvenir et sa liste de visiteurs parmi les plus enviables du monde en font un hébergement hyper prisé sur l’île.

Chaque été, cet établissement à la fine pointe de la technologie est l’hôte de l’un des festivals les plus courus de l’île. Les voyageurs qui y poseront leurs valises en juillet 2024 pourront donc prendre part au Seafire Wellness Festival, événement centré autour du bien-être qui réunit des experts et des chefs locaux et internationaux afin d’immerger les voyageurs dans une expérience des plus ressourçantes. L’hôtel prévoit d’ailleurs accueillir la star du fitness Heather Robertson (elle cumule plus de 2,3 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube!) pour une troisième année consécutive lors de la prochaine édition du festival.

Pour vous aider à planifier votre voyage, n’hésitez pas à consulter le site de l’office du tourisme des îles Caïmans!

Silo Voyage a découvert la Seven Mile Beach grâce à Visit Cayman Islands.

